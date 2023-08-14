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Kılıçdaroğlu, CHP heyetini Hatay'a gönderdi! Heyet sorunları Meclis'e taşıyacak..

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Kılıçdaroğlu, CHP heyetini Hatay'a gönderdi! Heyet sorunları Meclis'e taşıyacak..
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun talimatına göre CHP heyeti, 6 Şubat faciasında ağır hasar gören Hatay'a yarın yola çıkacak. Burada iki gün boyunca araştırma yapan heyet, konuları TBMM gündemine getirecekler.

6 Şubat faciasının üzerinden altı ay geçerken, CHP'nin Grup Başkanvekili Burcu Köksal ile birlikte Şube Başkanı Aylin Nazlıaka, Adana'dan Milletvekili seçilen Müzeyyen Şevkin, Meclis'te Ankara Milletvekili olarak görev alan Aliye Timisi Ersever, Antalya'dan Milletvekili olarak seçilen Aliye Coşar Hatay'da incelemelerde bulunmak için görevlendirildiler. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği talimatta Hatay'a İstanbul Milletvekili olan Türkan Elçi'nin, Mersin Milletvekili olan Gülcan Kış'ın ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’nın da gitmesini istediği bildirildi. Yarın Hatay'a hareket edecek olan heyet burada Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ile birlikte inceleme çalışması başlatacaklar.

Kılıçdaroğlu, CHP heyetini Hatay'a gönderdi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle Hatay'a doğru yola çıkan heyet, bölgede iki gün sürecek olan inceleme çalışması yapacaklar.

İNCELEME RAPORLARI MECLİS'E GETİRİLECEK

 Çadır kentlerde ve konteyner kentlerde ziyarete gelen bir CHP heyeti mahallelinin sorunlarını dinleyecekler. Yaklaşan kış aylarında önce vatandaşların yararına alınan tedbirleri öğrenerek öğrencilerin ve öğretmenlerin de eğitim hazırlıklarının son durumu ele alınacak. Hazırlanan inceleme raporları ise daha sonra meclis gündemine getirilerek tartışmaya alınacak.

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