Kurban Bayramında 9 gün resmi tatil olacak mı? Karar Kabine toplantısında verilecek..

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda koronavirüs aşı uygulama programları ile birlikte ülke gündemindeki konular ele alınacak. Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bir sunum yapması bekleniyor.

BAYRAM TATİLİNDE SÜRE NE KADAR OLACAK?

Yapılan sunum sonrasında koronavirüs aşılarının 3. dozları ve diğer aşılama sıralamaların da ülke genelinde gelinen nokta değerlendirilecek. Aşılama uygulamalarının vaka sayılarına olan etkilerinin ele alınacağı toplantıda yerli aşı çalışmalarının da görüşülmesi bekleniyor.

Kabine toplantısında turizm sezonuyla ilgili yaşanan son gelişmeler görüşülecek ve sektöre ilişkin beklentilerde masaya yatırılacak. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği bayram Kurban Bayramı tatil süresi de yine toplantıda konuşularak kaç gün olacağı hakkında bir karar verilecek.

Dış politikayla ilgili de konuların görüşülmesinin beklenildiği toplantıda güvenlik açısından bir sunum yapacak olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hem yurt içinde hem de sınır ötesinde teröre karşı gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili Kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.