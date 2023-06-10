Kurultay'daki adaylığı merak edilen Kılıçdaroğlu'ndan net yanıt: 'Çıkıp adayım demem!'

Sözcü TV'nin canlı yayınına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuk olarak katıldı. Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundan bu yana ilk canlı konuşmasını yaptı. CHP içinde seçim mağlubiyetinin ardından başlayan tartışmalara atıfta bulunan "Parti kurulunda kendimi aday ilan etmeyeceğim" dedi. İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkmayacağını söyleyen CHP lideri "Genel başkan olarak İstanbul nasıl olmalı diye düşünmeliyim" diyerek İstanbul konusundaki tutumunu yineledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan noktalar şöyle:

"PİŞMAN DEĞİLİM"





"Pişman değilim. Her şey doğru yapıldı. Aslında diğer liderler benim açımdan herhangi bir şey söylersem yanlış olmasın. Her şey sizin açınızdan yapıldı. Ben iyiyim, yani pişmanlık söz konusu bile değildir."

"BU POLİTİKA TARİHİMİZDE İLK KEZ AMA BUNU KONUŞMUYORUZ"

"Şöyle başlayalım. 1) Sorduğunuza pişman mısınız? Bugüne kadar yaptığım ve büyük bir özveriyle yapacağıma inandığım iş. Hiçbirinden pişman değilim. 2) Türk siyasetinde çok önemli bir adım attık. Cumhuriyet Halk Partisi, demokrasi savunucuları ile demokrasi savunucularını bir araya getirdi. Siyasi tarihimizde ilk kez oluyor ama biz bunları konuşmuyoruz, unutuyoruz. Ama bunun hakkında konuşmalıyız."

"KONSEYDE ADAYIM DEMEM"

“İl başkanlığı değişecek, ilçe başkanlığı değişecek, herkes değişecek, kimsenin kazığı yönetecek hali yok… CHP'de insan önemli değildir. Değişimin önünü açtık, 'Aday benim' diye konferansa çıkmam. Hiçbir zaman çıkıp aday olacağım demedim. Buna parti yetkilileri karar verecek. Herkes gelip adaylığını koyabilir."

"EKREM İMAMOĞLU KURULTAYDA ADAY OLABİLİR"

Belediye başkanları, birinci öncelikleri olan seçildikleri şehre hizmet etmelidir. İnsanlar kendilerine hizmet etmeleri için onları seçtiler. Benim için bunu söylemekten daha doğal ne olabilir? İnsanlar İstanbul'a, Ankara'ya, Adana'ya seni seçtiler... Buraları bırak başka bir şey yap; İmkansız... Bu, politikanın temeline aykırıdır. Bunun siyaset yapmamanız gerektiği anlamına gelmez. Bu önceliktir. İstanbul'dan, Ankara'dan buraya hizmet etmen için seni seçti. Bu ticaretin temel yasasıdır. Herhangi bir iş yapmayacaksın, sadece orada kal. Kamu politikasına da katılabilirler. CHP'li bir başkan olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi nasıl olmalı diye düşünmek zorundayım. CHP'nin yeni bir üyesi tarafından yönetilmelidir. Şu anda CHP'lilerin yönetmemesi bizim için çok ciddi bir sorun olur. Halihazırda kazandığımız bir metropolü neden başkasına verelim? İmamoğlu aday olabilir. Arkadaş olabilirler, neden olmayın diyeyim. İstanbul'un sorununun çözülmesini istiyorum."