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  3. Londra'da ilk yurt dışı temaslarına katılan Hakan Fidan, mevkidaşları ile görüştü!

Londra'da ilk yurt dışı temaslarına katılan Hakan Fidan, mevkidaşları ile görüştü!

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Londra'da ilk yurt dışı temaslarına katılan Hakan Fidan, mevkidaşları ile görüştü!
İngiltere'nin başkenti Londra'yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Kalkınma Konferansı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Anthony Brinken ile bir yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Kalkınma Konferansı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Anthony Brinken ile ilk kez bir araya geldi.

Ukrayna'yı İyileştirme Konferansı, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlendi ve konferansa iş dünyasının önde gelen isimleri ve diplomatlar katıldı.

HAKAN FİDAN MEVKİDAŞLARI İLE İLK KEZ BİR ARAYA GELDİ

Londra'da ilk yurt dışı temaslarına katılan Hakan Fidan, mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarka, İtalya ve Almanya'nın yanı sıra Avusturya'nın Dışişleri Bakanları ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fidan, ABD Bakanı Anthony Brinken ile de görüştü. Bu, iki bakan arasındaki ilk doğrudan görüşmeydi.

Bakan Fidan ve Brinken, görüşmenin ardından iletişimlerine devam etti. 

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