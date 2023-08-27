Memleket Partisi, yerel seçim için kararını açıkladı

Yerel seçimler yaklaştı. Memleket Partisi'nin yerel seçim kararını sözcüleri açıkladı. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MEMLEKET PARTİSİ'NİN YEREL SEÇİM STRATEJİSİ





Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade programında konuşan Memleket Partisi Sözcüsü Profesör Doktor İpek Özkal Sayan Memleket Partisi'nin yerel seçimlerle ile ilgili şu açıklamalarda bulunarak; "Kayıkçı kavgasını kendilerine muhalefet diyen partiler yapıyor. Muhalefet seçmenine bunun yapılması üzücü aynı zamanda da haksızlık. Eğer muhalefet partililer böyle devam ederse yerel seçimlerde de mağlubiyet gözüküyor. Ağustosun 29'unda Memleket Partisi olarak toplanıp konuşacağız. 30 Ağustos tarihinde ise meydanlara inerek yerel yönetim seçimi için başlangıç yapacağız." ifadelerine yer verdi.