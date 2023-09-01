Memleket Partisi'nin belediye başkanı adayları belli oldu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde düzenlediği toplantı sonrasında belediye seçimleri için belirlenen isimleri duyurdu. Mayıs ayında yapılan seçimlere dair değerlendirmeler yapan İnce, karalama kampanyası düzenlendiğini belirten isim Altılı Masa'daki görüşmelerin yanı sıra Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı eleştiri yağmuruna tuttu.

Türkiye'nin değişmesi gerektiğini ve buna ihtiyacı olduğunu belirten İnce, değişimin bir kişinin gidip başkasının gelmesi gerektiğini değil zihniyetin değişmesi gerektiğinin altını çizdi.





MUHALEFETE İTTİFAK ÇAĞRISI

Muharrem İnce, gelin ittifak kuralım, üyelerin söz sahibi olduğu genel başkana milletvekili dağıttığı bir ittifak değil, tüzükle yapılması gerektiğini ifade etti. Bunun gerçekleşmesiyle beraber 400 bin dolara vatandaşlık sattırmayız. Otoriterleşen tek adam rejiminden kurtulmanın yolunun partilerin demokrasisi olduğunu belirtti.

BELEDİYE SEÇİMERİNDE Kİ 2 İSİM

Memleket Partisi'nin iki belediye başkanı adayı açıklandı. Mahir Bakan'ın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağını ve Ali Çetinkaya'nın ise Nazilli Belediye Başkanı adayı olarak yer alacağı belirtildi.

81 il üzerinde partinin adaylarının çıkarılıp çıkarılmayacağına değinen İnce, gönülün 81 ilde seçime girmek olduğunun altını çizerek henüz bu durum kesin olmadığını duyurdu.