Meral Akşener, 6'lı masadan ikinci kez kalktı! 'Hayatta başarılar!'

Seçim öncesi 6 kişilik masadan zehir zemberek ifadelerle ayrılan ancak sonrasında da işbirliğine devam eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün İYİ Parti Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmasında ikinci kez masadan ayrıldığını açıkladı. Parti kongresinde konuşan Akşener, konuşmasında "Cumhurbaşkanlığı seçimi başarısızlıkla sonuçlandı. Bunun birçok nedeni olabilir. Önemli olan bu durumdan ders çıkarmaktır. Bir aydır konuşmuyorum ve görüyorum. Önce sayın Kılıçdaroğlu'na yüklenerek üzerine yürüdüler. sonra telin serbest olduğunu görünce bir anda tanıdık zanlılar Meral Akşener'i ve İYİ Parti'yi gündeme getirdiler. Çalışmamış ve ondan kaybetmişiz. 54 noktada bizzat çalışma gösterdik. Anlıyorum eşitlemeye çalışıyorsunuz. Sizin dediğiniz gibi İstanbul'da kazandıranın HDP. Peki, bundan sonra hayatında başarılar dilerim."

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamalarının başlıkları şu şekilde:

"BU PARTİDE ŞIMARIKLIK BİTMİŞTİR"

"CHP'den 15 delege istediğime pişmanım. Bugün sayıyoruz. Bugün bir hesap açtım, daha sonra talep edeceğim. Artık bu tarafta tahribat bitti, kibir ve saygısızlık ortadan kalktı. Herkes bilecek. Yerel seçimi biz hariç herkes kazandı. İYİ Parti, muhalefetin bazı kesimleri ve muhalefet kanaat önderleri tarafından tehdit olarak görülen siyasi partidir. İYİ Parti'nin milletin partisi olduğunu anlıyorum.

"SİZ KİM TÜRKLÜK KİM SAYGISIZLAR"

Genel seçimlerde 16 ilde olma eğilimindeyiz. Arkadaslarımız arkadaslık yaparak her türlü ahlaksizca davranışlarin satışı ve propagandasi yapıldığına dair açıklamalar yaptılar. Kurucu olduğun için, hizmet ettiğin için bu üyeye kendi başına ulaşamıyorsun, örgütlere ulaşmadın ama partimizi çökerten yerlerde iftiralar karşısında partimizi terk ettin ve vicdansız fikirlerin var. Siz kim Türklük kim, saygısızlar.

"GEREĞİNİ BİZZAT BEN YAPACAĞIM"

Şimdi konferansa gidiyoruz. 3 hakkım var Bir sayfa, iki yarım, üç blok. Benden önce çok kişi kaldı. Bir piyango olmalı mı? Delegeleri kura ile mi belirliyorum? GİK'i kura ile mi belirlemeliyim? Saygısız, ne istiyorsun? Bugün hesabımızı açtık yarın bakarız. Bundan sonra partimizde saygısızlık etmeye çalışan herkese karşı bizzat işlem yapacağım. Halkın kararlarının mazereti olamaz. Politikamızı şikâyete değil cesarete göre şekillendiririz. İnsanlar zaferin sarhoşluğunda ya da yenilginin hüznünde ölmezler. Ulusun mesajını duymak için. Ulusal karar alma gücünün olmadığı yerden sözde düşünürler ve sözde kanaat önderleri düzeni üzerine demokrasi kurulamaz. Demokrasi halkla birlikte inşa edilir.

"MİLLETİN HELAL OYLARI SAYILARA İNDİRGENDİ"

Seçim yenilgisini tahmin etmiştik. Halkımız bizden onların koruyucusu olarak hareket etmemizi istedi. Milletimizin helal oyu rakamlara düştü. Projeler yönetici bazında rekabet etmemelidir. Çözümlerin ve seçeneklerin millet için üretileceği yanılgısı yaratılmıştır. Seçimlerde verilen mesaj; Politika bu çıkmazdan çıkmaktır. Yeni bir politikanın başlangıcıydı. Siyasi çıkmazda, gençlerimiz tweet'lerinden dolayı yargılanıyor ve oy verme tercihlerinden dolayı dayak yiyor. Kadınlar şiddetten, ölümden korkar. Bugün Türkiye'de çocuklar kaliteli eğitimden ve kaliteli yemekten yararlanamıyor. Çocuklarımızın 13 yaşında evlenip evlenemeyeceği tartışmaları devam ediyor. Kiralar çok yüksekken, kadınların başörtüsü hararetle tartışılıyor. Cumhuriyetin 100. yılına girerken Atatürk'ümüz tartışılıyor.

"YENİLEME OLMADAN GELİŞME OLMAZ"

Görevimizin bilincindeyiz. 25 Ekim 2017 tarihinden itibaren siyaseti anlamakta gerideyiz. Ülkenin bize biçtiği misyon; Bu yenilik sağlamak içindir. İnovasyon olmadan büyüme olmaz. Seçim sonuçlarından aldığımız mesaj; Türk siyasetinin yeni bir anlayışını gerektiriyor. Gerçek yenilik, kendine dönüş ile başarılı olur. Ülkemizi dinleyeceğiz. Konuşan Türkiye adına aynı kararlılıkla sokaklara çıkmaya devam edeceğiz. Seçimi kaybetti. Ama onlardan öğrenmek önemli. Bir aydır konuşmuyorum. Önce Kılıçdaroğlu Bey'in üzerine bastılar. Ardından bir anda tanıdık zanlılar Meral Akşener ve İYİ grup ortaya çıktı. Mansur Yavaş Bey ile 45 ilde yalnızca seçmenimizin katıldığı mitingler yaptık. Milletvekili adaylarımız Meral'e bir oy, Kemal'e bir oy istediler.

"ÖNCEMİZ PARTİDİR"

Önceliğimiz parti üyeliğidir. Bu alanda tolerans yoktur. Hissetmeyenler kapı orada. Medyamız yok. Muhalif medya bizim değil. Reytinglerimiz artıyor. Sadece ülkemizle el sıkışan ve kendi ülkemiz dışında hiçbir gücü olmayan siyasi örgüt biziz. Ben sorumluyum. Ben o kadar büyük bir insanım ki, cumhurbaşkanı kazanıp kazanmamak benim sorumluluğumda. Söz veriyorum, bir dahaki sefere tutacağım. İYİ Parti olarak önümüzdeki süreçte milletle birlikte hayata geçirilecek yepyeni siyasetin önünü açacaktır. Bizim siyasetteki yerimiz başkalarının iradesine göre değildir, milletimizin beklentilerine göredir. Seçimlerde kazanılanları sandalye kazanmak için azaltma politikasını değiştireceğiz.

"BUNDAN SONRA DA ORTAK ARAMAYACAĞIZ"

Ülkemizin bize verdiği görevi beğenmemeye hakkımız yok. Memleketimize gideceğiz, onları dinleyeceğiz. Geçim derdine düşeceğiz. Çiftçilerimizin alın terine sahip çıkacağız. Evden eve gideceğiz. Yalanı gerçekle, kötüyü iyiyle ve gururu alçakgönüllülükle karşı karşıya getireceğiz. Türkiye'ye vaat ettiğimiz güçlü demokrasiyi kendi ülkemizden başkasına sağlayamayız. Bunun için henüz bir ortak aramıyoruz ve aramayacağız.

“KONFORLU POLİTİK ERİŞİMİ SONLANDIRACAĞIZ”

Sadece koltuğunu korumak ve milletimizi birbirine düşürmekle ilgilenenleri son derece rahatlatan bu siyaset anlayışına mutlaka son vereceğiz. Bu güne kadar İYİ Parti olarak kimsenin bize omuz omuza, rol oynamasına izin vermedik. Bizler buna bundan sonra da izin vermeyeceğiz. Siyasette yeni oylama açacağız. Ülkemizle nasıl parti politikaları belirlediysek, o politikanın da ülkemizle birlikte uygulanmasını sağlayacağız.

İYİ Parti siyasette yenilik sağlamak için vardır. Bize göre hiçbir hak, hiçbir yükümlülük yoktur. Bugün birlikte yeni sayfalar açacağız. Dün açtığımız sayfa gibi bugün de açacağımız sayfa milletin sitesi olacaktır. Süresi dolmuş kalemlerden eser kalmayacak, milleti hor görenlere yer kalmayacak.”