Meral Akşener canlı yayında İstanbul ve Ankara kararını açıkladı

Deniz Gürel açıklamalarda bulundu. İstanbul ve Ankara'da ittifak olabileceğini ileri sürdü. İşte detaylar.

MERAL AKŞENER'İN KONUŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ

tv100 kanalının önemli programlarından olan Gürkan Hancır ile Taksim Meydanı adlı programda Gazeteci Barış Yarkadaş, Posta Gazetesi Yazarı Murat Çelik, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç ve tv100'ün Ankara Temsilcisi Deniz Gürel gündem hakkında konuştular. Meral Akşener 26 Ağustos tarihinde Afyonkarahisar ilinde yaptığı konuşma programda tartışıldı. Akşener konuşmasında yerel seçime ittifak yapmadan kendi adaylarını çıkartacaklarını söyledi.





Sayın Gürel, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılarından biri ile yaptığı görüşmenin detaylarını programda anlattı ve şunları söyledi; "Yaptığım görüşmeye dayanarak İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ittifak kuracağını söyleyebilirim. Sayın Akşener'in açıklamasından kesin bir sonuç çıkartamadım. İYİ Parti'de iki yol var; milliyetçi ve merkezci. İYİ Parti'nin önceki yönetiminde laik kesim daha baskındı. Pek çok milliyetçi isimler "Müttefik olmamalıyız" diyor. Bir önceki seçimde ittifak kurulmuştu. Cumhur İttifakı "Birlikteyiz. Yerel seçimlere birlikte gideceğiz" dedi. Sayın Akşener ittifakın önünü kapatmadı ve kapıyı açık bıraktı. "Teşkilatlar kabul ederse bir ortaklık kurabiliriz" dedi.