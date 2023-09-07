Meral Akşener partisinin yerel seçim kararını CHP göndermesiyle açıkladı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, gazeteci Fatih Altaylı'nın konuğu oldu ve yerel seçimlere ilişkin konuştu. Akşener, partisinin 81 ilden aday seçeceğini açıklayarak, şöyle dedi: "Biz bu partiyi CHP'li adayları seçmek için kurmadık. O günden bu yana bu koalisyon sistemine katılmamakta kararlıyız."

Akşener, parti sözcüsü Kürşad Zorlu'nun Ankara ile İstanbul'da kendi adaylarını göstereceği yönündeki iddialarını yumuşatan açıklamalar yaptı. Zorlu'nun aslında 'tedbiren' böyle bir konuşma yaptığını söyleyen Akşener, aday isimlerinin üzerinde anlaşmalarla uzlaşmalar olabileceği ifade etti.

"GİK'i geçtiği an kesindir"

Meral Akşener, "Bu son mu? Sorusuna: "Önümüzdeki hafta Genel İdare Kurulu'nu toplayacağım. GİK'i geçtiğinde kesin olur" yanıtını verdi. Akşener'in açıklaması şöyle:





"Bu ittifak siyasetine kesinlikle karşı çıkıyorum. İnsanları kutuplaştırıyor. Seçimlerde yoksulların, emeklilerin, sığınmacıların sorunlarını konuşamayız. Biz PKK üyesi değiliz, Kandil bize destek vermiyor. Bunu kim söylüyorsa şerefsizdir. Bu yüzden bu partiyi yapmıyoruz. Şimdi kurulum ayarlarına geri dönüyoruz.

İstanbul ve Ankara'nın eski ortaklara kapılması riskiyle karşı karşıya mısınız? Her şeyi alıyoruz. Belki seçiliriz. Böyle adayları tanıtacağız… İzmirliler paltolarını asmak için CHP'nin seçileceğine inanıyor. Ümit Özlale şu anda çalışıyor. "Ben adayım" dedi. 81 ilde aday göstereceğiz. Ancak bu tür olaylar, kuruluşların birlikte çalıştığı küçük kasabalarda olur. Yapılabilir.

İttifak kararı kesin mi?

Gelecek hafta Genel İdare Kurulu’nu arayacağım. GIK'i geçtiğinde bu son olur. Ekrem Bey'le de yakınım. Ekrem'in CHP genel başkanlığına adaylığı sorgulanınca CHP'liler öne çıkıp beni CHP'nin içişlerine karışmakla suçladılar. Gerçekten utanç verici."

İYİ Parti personelinin seçim sonrasında ve son dönemde yaşanan olaylarda yaptığı açıklamalara öfke duyulduğunu söyleyen Akşener, "Adnan Bey olay yerinde çalışırken 'Onlar oradan temsil alamazlar değil mi' dediler. İYİ Parti'ye oy vermeyeceğim Beni ve İYİ Parti'yi birbirine düşman ederek, AK Parti'de oyların bizim aracılığımızla Kılıçdaroğlu'na ulaşması engellendi. Bu da çözüldü. Size Çankırı örneğini vereyim.

Çankırı'da adayımız son 10 günde kazanmayı başardı. AKP ve örgütlerinin bir numaralı adayı, ikinci sıradaki adayın yarışamayacağını, dolayısıyla kalan oyların MHP'ye aktarılması gerektiğini düşünüyor. Bu konuda tartışmalar yaşandı. Sonuçta İYİ Parti'nin milletvekili adayı gitti, MHP kazandı” dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, Eskişehir Belediye Başkanı olarak görev yapan Yılmaz Büyükerşen'i "saydığını" belirterek, "Eskişehir'de ilginç bir olay yaşandı. Nebi kardeşimiz çok sinirlendi. Ailece tanıştıkları öğretmenin ifadesine göre "İYİ Parti buradan çıkamaz, 4'ünüz buradan çıkın" şeklinde gezmeleri insanlara zarar veriyorlar” diye konuştu.

“İstanbul ve Ankara dahil ayrı ayrı gireceğiz”,

Meral Akşener, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

Bütün bunlar organizasyonlarda bir şeyler biriktirdi. Geçen gün Bursa'daydım. Kurumlarımıza çok fazla para gönderemiyoruz. Bazı zorluklarla karşılaştılar. Yiyecek temini konusunda Nilüfer Belediyesi ile işbirliği yapmaya çalışıyorlar. Üç gün önce "Yiyecek sağlayamıyoruz" dediler. İkinci turdan bahsediyorum. Bu kadar kaba ve sert bir tavır… Şu anda 4 milletvekilimiz hariç tüm teşkilatlarımız kimsesiz bir şekilde yerel seçimlere giriyor… İstanbul Büyükşehir ve Ankara'dan cumhurbaşkanı adayı göstermeyi teklif ettiğimizde kendilerine Kürşad (Zorlu) diyorlar. ) "Bu da cumhurbaşkanı adayı. Onu çıkaracağız" dedi. Cumhurbaşkanlığına aday gösterdiğimizden beri Kürşad için şunu söyledim: "Tedbir amaçlı söyledi". Ne oldu? Şöyle cevap verdiler: "Evet, cumhurbaşkanı adayı çıkarmak istiyoruz, iki arkadaşımız kabul etmiyor, şöyle diyorlar: "Ülkenin sesini duyurdunuz. Taraflara göstermezlerse nasıl kabul edebilirler?

Gösterebiliriz. İçlerinden biri “Ben adayım” derse ayrılır. İstikrar başka bir şeydir. Arkadaşlarımız, "Henüz milli dili değerlendirmediler ama her yere ayrı ayrı gideceğiz" dediler. İstanbul ve Ankara dahil.