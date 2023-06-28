  1. Anasayfa

  2. Siyaset

  3. MHP lideri Bahçeli, Kurban Bayramı mesajında 'Yerel Seçimleri' öne çıkardı!

MHP lideri Bahçeli, Kurban Bayramı mesajında 'Yerel Seçimleri' öne çıkardı!

Yayınlanma:
MHP lideri Bahçeli, Kurban Bayramı mesajında 'Yerel Seçimleri' öne çıkardı!
MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, önemli başlıklar üzerine açıklama yaptı. Yaklaşan yerel seçimleri değerlendiren MHP lideri, "Şimdi siyasi partilerde odak noktası yerel seçimler. Genel seçim bitti, tartışma bitti" dedi.

Kurban Bayramı'nın ilk günü vesilesiyle Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret eden MHP lideri Devlet Bahçeli, mezar başında dua ettikten sonra çiçek bırakarak kamera karşısına geçti. MHP lideri, Kurban Bayramı'nı kutlayarak, deprem felaketinde hayatını kaybedenlere taziyelerini yineledi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

MHP lideri Bahçeli, Kurban Bayramı mesajında 'Yerel Seçimleri' öne çıkardı

2023 yılının ilk 6 aylık sürecinde mutlu ve hüzünlü günler de yaşanıyor. Öncelikle 100 yıllık bir felaket olarak kabul edilen 11 ili kapsayan 6 Şubat'ta ülkede 50 binden fazla vatandaşın şehit edildiği acılı günlerden geliyoruz. İki önemli olay gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı ve yasama seçimleri 14 Mayıs'ta yapıldı. 28 Mayıs'ta ise yeniden cumhurbaşkanlığı seçimlerini yaşadık. Siyasi istikrar faydalıdır. Seçimler bitti, tartışmalar bitti. Yani 2023'ün ikinci yarısında ve 2024'ün ilk yarısında iki önemli olay yaşanacak.

YEREL SEÇİMLERİ UNUTMAYIN

 Siyasi partilerin en az 2, en fazla da 3 yıl süreli olağan kongrelerini yapmaları söz konusudur. Tüm siyasi partiler bu süreci üstlenmelidir. İkinci en önemli şey ise 2024 yılında seçimlerin yapılacak olması. Bu seçimler ülkemiz için de çok önemli. Merkezi yönetim düzeyinde siyasi istikrar sağlanırsa toplumsal dengeyi sağlayacak olan yerel yönetimin öneminin artacağını halk görmeli. Siyasi partiler 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimlere hazırlık yapacak durumdadır.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Siyaset
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i Tebrik Etti: Türkiye-Yunanistan İlişkileri İçin Hayırlı Olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i Tebrik Etti: Türkiye-Yunanistan İlişkileri İçin Hayırlı Olsun
Akşener'den CHP itirafı: 'En büyük pişmanlığım 15 vekil istemekti'
Akşener'den CHP itirafı: 'En büyük pişmanlığım 15 vekil istemekti'
Meral Akşener, 6'lı masadan ikinci kez kalktı! 'Hayatta başarılar!'
Meral Akşener, 6'lı masadan ikinci kez kalktı! 'Hayatta başarılar!'
TBMM Başkanvekili Kurtulmuş'tan Filistin Açıklaması
TBMM Başkanvekili Kurtulmuş'tan Filistin Açıklaması
CHP'den flaş karar! Tanju Özcan'ı, kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti..
CHP'den flaş karar! Tanju Özcan'ı, kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti..
Londra'da ilk yurt dışı temaslarına katılan Hakan Fidan, mevkidaşları ile görüştü!
Londra'da ilk yurt dışı temaslarına katılan Hakan Fidan, mevkidaşları ile görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi Kabul Etti