MHP lideri Bahçeli, Kurban Bayramı mesajında 'Yerel Seçimleri' öne çıkardı!

Kurban Bayramı'nın ilk günü vesilesiyle Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret eden MHP lideri Devlet Bahçeli, mezar başında dua ettikten sonra çiçek bırakarak kamera karşısına geçti. MHP lideri, Kurban Bayramı'nı kutlayarak, deprem felaketinde hayatını kaybedenlere taziyelerini yineledi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:





2023 yılının ilk 6 aylık sürecinde mutlu ve hüzünlü günler de yaşanıyor. Öncelikle 100 yıllık bir felaket olarak kabul edilen 11 ili kapsayan 6 Şubat'ta ülkede 50 binden fazla vatandaşın şehit edildiği acılı günlerden geliyoruz. İki önemli olay gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı ve yasama seçimleri 14 Mayıs'ta yapıldı. 28 Mayıs'ta ise yeniden cumhurbaşkanlığı seçimlerini yaşadık. Siyasi istikrar faydalıdır. Seçimler bitti, tartışmalar bitti. Yani 2023'ün ikinci yarısında ve 2024'ün ilk yarısında iki önemli olay yaşanacak.

YEREL SEÇİMLERİ UNUTMAYIN

Siyasi partilerin en az 2, en fazla da 3 yıl süreli olağan kongrelerini yapmaları söz konusudur. Tüm siyasi partiler bu süreci üstlenmelidir. İkinci en önemli şey ise 2024 yılında seçimlerin yapılacak olması. Bu seçimler ülkemiz için de çok önemli. Merkezi yönetim düzeyinde siyasi istikrar sağlanırsa toplumsal dengeyi sağlayacak olan yerel yönetimin öneminin artacağını halk görmeli. Siyasi partiler 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimlere hazırlık yapacak durumdadır.