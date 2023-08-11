MHP lideri Bahçeli'den İYİ Parti yönetimine komşu olma çağrısı!

MHP'nin lideri Devlet Bahçeli, yerel seçimler yaklaşırken, seçim süreci için İYİ Partililere ittifak çağrısı yaptı. Partinin genel başkan yardımcılığı görevini yürüten İsmail Özdemir, gazeteci Hande Fırat'ın sunuculuğunu üstlendiği ' Gece Görüşü' adlı programına gönderdiği açıklamada MHP lideri Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yaptığı çağrıyı iletti.

İsmail Özdemir, Devlet Bahçeli'nin 2019'da İYİ Parti'ye katılmak için MHP'den ayrılanları partiye dönmeye çağırdığını hatırlatarak, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, 1 Ağustos 2019'da Twitter'dan bir mesaj yayınladı. Geçmişte MHP üyesi olup, İYİ Parti'ye katılan herkese geri dönün çağrısında bulunmuştu. Sayın Başkan sizleri bir kez daha selamlıyor. İYİ Parti'ye yeni bir çağrı göndererek onlara ' sizi çağırdık ama dönmediniz yuvaya, şimdi de gelin yerel iktidarda ülke hayrına komşu olalım' mesajını göndermiştir." dedi.

"Devlet Bahçeli, parti toplantısından önce MHP ile birleşme çağrısı yaptı"





İYİ Parti'nin 3 ve 4 Ağustos 2019 tarihlerinde ev sahipliği yaptığı parti kongresi öncesinde Devlet Bahçeli, daha öncesinde MHP'den ayrılanları partiye yeniden katılmaya çağırmıştı.

MHP lideri Bahçeli, "Milli Hareket Partisi'nden ayrılan meslektaşlarımız 25 Ekim 2017'de İYİ Parti'yi kurmuşlardır. Dostlarımın ortak karar alarak tarihi sorumluluklarını yerine getirmelerini ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönmelerini canı gönülden temenni ediyorum. Türkiye ile bütünleşmek, birleşmek Türkiye'nin gücünü daha da güçlendirecektir." demişti.