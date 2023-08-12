MHP lideri Bahçeli'nin ittifak çağrısına İYi Parti'den 'Net' cevap!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesini sağlayan kilit seçimlerin ardından muhalefet güçleri arasında işler karıştı. İYİ parti ile CHP'nin arasını Ümit Özdağ ve CHP ile yapılan gizli görüşmeler, 'değişim' çağrıları ile 'gizli protokol' durumları açtı. İki partinin arasında oluşan gerginlikler devam ederken İYİ Parti'ye MHP'nin genel başkanı Devlet Bahçeli'den bir çağrı geldi. Bahçeli, İYİ Parti'ye yerel seçimlerde "Ülke hayrına komşu olalım" ifadelerini kullanarak ittifak teklif etti.

Devlet Bahçeli'nin hamlesi, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in 26 Ağustos günü Türk siyasetine yön vermesi beklenen şahlanışla başlangıç yapacağı yönünde gerçekleştireceği açıklamaların arkasında gelmesi dikkatlerden kaçmadı ve Bahçeli'nin çağrısında karşılık olarak bir açıklama yapıldı. İYİ Parti, Bahçeli'nin yerel seçimlerde yardım çağrısına yanıt verdi. Açıklamada, "Yolumuz bellidir. Pusulamız 26 Ağustos ruhuna dayalı bir millettir" denildi.





"En büyük gücümüz millettir."

İşte İYİ Parti'nin tam açıklaması:

"Bildiğiniz gibi partimizin seçim kampanyası ve bundan sonraki yol haritasının bir süredir kamuoyunun incelemesinde olduğu ve çeşitli iddiaların gündeme geldiği anlaşıldı. Programda da benzer bir gelişme yaşandı, bugün bazı yetkililerin hayal kırıklığı yaratan açıklamalar yapmasıyla, şirketimizin kurumsal kimliğini hedef almıştır.

Sayın Meral Akşener, 24 Haziran 2023 tarihli Büyük Kongre'de, 85 milyon insanımıza yeni bir siyaset manzarası ve yeni bir yol açmak konusundaki irademizi ifade etmiş ve bunun için en büyük güce güvendiğini beyan etmiş bulunmaktadır.

"Türkiye sevdalılarını İYİ Part'ye davet ediyoruz."

Partimizin konunun tartışılmasındaki görüşünü halka açık yüreklilikle ifade ediyor, temiz kalplilere, milliyetçilere, vatanseverlere ve bu güzel ülkede Türkiye'yi sevenlere İYİ Parti'yi birlik olmaya çağırıyoruz. 26 Ağustos ruhuyla yolumuz belli, pusulamız Millettir."