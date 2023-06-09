Mustafa Sarıgül'den flaş hamle! CHP'den milletvekili olmuştu: Partisi için son sözü söyledi

Türkiye Değişim Parti'nden önemli bir adım gelirken seçimlerde CHP'nin altında adı yazan Mustafa Sarıgül, Erzincan Milletvekili olurken aynı zamanda TDP'nin genel başkanı unvanı korumaktadır. Bunun üzerine CHP'ye katılmak isteyen Sarıgül, açıklamalarında vefa vurgusu yaparak herkesi şaşırttı.

2023 Genel seçimler sonrasında genel başkanı Mustafa Sarıgül'ün olduğu TDP artık CHP'ye katıldığını açıkladı. Meclis toplantısında önemli adımlar atılırken TDP için önemli bir gün olduğunun altı çizildi. Sarıgül, hayatta bazı dönüm noktaları vardır, yaşamın hangi noktasında olursam olayın siyaset vefa ve merhamettir ifadelerini kullanırken olayların partileri bir seviyeye getirdiğinin altını çizerken partisinin CHP'ye dahil olduğunu belirterek bu kararın tarihe geçeceğini duyurdu.





TDP CHP'YE KATILDI

Erzincan vatandaşına teşekkürlerini sunan Sarıgül, partinin istekleri ve çıkarlarına bakmadan TDP'nin Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini ve CHP ile birleşeceğini duyurdu. TDP'nin Genel Başkanından elimizi taşın altına koyarak Kılıçdaroğlu'nun yanında olacağız ifadelerini kullandı