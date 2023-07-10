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NATO zirvesi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya yolcusu..

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NATO zirvesi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya yolcusu..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'ne katılmak için Litvanya'ya bir ziyarette bulunacak.

Tüm Dünya'nın gözü, Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'ne çevrildi. Önemli kararların alınacağı zirveye katılmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Litvanya'yı doğru yola çıkması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıkalmada, Erdoğan, Vilnius'ta yapılacak olan NATO Devlet Başkanları zirvesine katılmak için 10-12 Temmuz aralığında Litvanya Cumhuriyeti'nde olacak. Zirvede, Ukrayna savaşı ve NATO'nun coğrafi zorlukları hakkında stratejik düzeyle ilgili görüş alışverişleri yapılacak.

NATO zirvesi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya yolcusu.

DEVLET BAŞKANLARI İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK

Zirvede, ittifakın savunma yapılarını güçlendirme planları ve başta her türlü ve tezahürüyle terörizm olmak kaydıyla NATO tarafından belirlenen kilit tehditler karşısında caydırıcılık planları tartışılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu vesileyle zirveye katılan cumhurbaşkanları ile ikili görüşmeler yapacak.

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