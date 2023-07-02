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Ömer Çelik'ten, Fransa'daki çatışmaların Türkiye'de yaşanacağı iddialarına sert yanıt!

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Ömer Çelik'ten, Fransa'daki çatışmaların Türkiye'de yaşanacağı iddialarına sert yanıt!
AK Parti'nin sözcüsü Ömer Çelik, Fransa'daki olaylar nedeniyle benzer çatışmaların Türkiye'de de çatışmalara yol açabileceği iddialarına sert yanıt verdi. Çelik, "Bilinçsiz eylemleri ve yakışıksız provokasyonları şiddetle kınıyoruz" diye konuştu.

Fransa'da polisin 17 yaşındaki siyahi genci vurarak öldürmesinin ardından başlayan şiddet devam ediyor.. Gösteriler sırasında 1 kişi hayatını kaybederken 2.000 kişi tutuklandı. Fransız polisinin Paris'in dünyaca ünlü cadedesi olan Şanzelize'yi tahliye ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olayın ardından Almanya gezisini erteledi. Bu olaylar Fransa'da oldu ama bazı provokatiflerin bu olayların Türkiye'de de olacağını iddia ettikleri görüldü. AK Parti'nin bu iddialara tepkisi gecikmedi.

AK Parti'nin sözcüsü Ömer Çelik, söz konusu olaylara ve iddialara ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Fransa'daki olaylarla ilgili benzer tartışmaların Türkiye'de de benzer çatışmalara yol açabileceği iddialarına sert tepki gösterdi.

"ŞUURSUZ VE KÖTÜ NİYETLİ BİR YAKLAŞIMDIR"

Ömer Çelik

"Ömer Çelik yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Son zamanlarda, bir dizi siyasetçi, gazeteci ve yorumcu, Fransa'daki son olaylara dayanarak sığınmacıların Türkiye'de benzer çatışmaları kışkırtabileceğini iddia ettiler. Politika Türkiye'nin insani değerlere dayalı göçü ve Fransız sömürge politikasına ve ırkçı şiddete tepkisi karşılaştırılabilir, bilinçsiz ve toksik bir yaklaşımdır.

"ÇİRKİN PROVOKASYONU ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Türkiye Cumhuriyeti'nin nezih ve etik insani yaklaşımı ile diğer ülkelerin sömürgeciliğin yanı sıra ırkçı şiddet ve insanlık dramıyla dolu politikalarını bir araya getirmeye yönelik bir provokasyondur. Türkiye Cumhuriyeti'ni sömürge ülkelere yaklaştıran bu siyasetçi, gazeteci ve yorumcuların pervasız yaklaşımlarını ve şeytani provokasyonlarını şiddetle kınıyoruz.

Bir yandan mültecileri hedef alarak nefret suçu işliyorlar; Diğer yandan çatışmaları körükleyerek ülkemizde hüküm süren barış ortamına karşı korku ile nefret ortamı yaratmaya çalışıyorlar."

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