Silivri savcısından Muharrem İnce’ye siyasi yasak talebi!

Şimdilerde yeni kurduğu Memleket Partisi'nin çalışmalarıyla ilgilenen Muharrem İnce, CHP'de grup başkanvekili olarak görev yaptığı dönemde FETÖ kumpaslarından bir olan Ergenekon davasını izlemek üzere İstanbul'un Silivri ilçesinde gerçekleştirilen duruşmaya katılmıştı. Yaklaşık 8 yıl önce gerçekleşen duruşma sırasında bir tartışma çıkmış ve Muharrem İnce, mahkeme salonunda kendisine müdahale etmeye çalışan görevli üsteğmeni iterek kendisinden uzaklaştırmıştı.

Görevli üstteğmene yaptığı bu müdahale sonrasında Muharrem İnce hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve 2016 yılında anayasada yapılan bir değişiklikle İnce'nin dokunulmazlığı kaldırılarak dava açılmıştı. Açılan davada ise Muharrem İnce'nin görevliye görevini yaptırmaya engel olmasında ve müdahalede direnmesi nedeniyle 3 yıla kadar hapsi istenmişti.

Silivri mahkemesinde görülen davanın 1 Temmuz tarihinde gerçekleşen son celsesinde dava savcısı esas hakkında mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Muharrem İnce'nin 'kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme' suçlamasında cezalandırılması ve aynı zamanda TCK'nın siyasi yasak içeren 53. Maddesi uyarınca da seçme ve seçilme hakkından yoksun bırakılması talep edildi.