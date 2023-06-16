Süleyman Soylu ve Hulusi Akar'ın TBMM'deki yeni görevi belli oldu!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ihtisas komisyonlarında başkanlık edecek olan vekillerini seçti. Meclis'ten edinilen bilgilere göre; 28. dönemde Süleyman Soylu'nun İçişleri Komisyon başkanlığını, Hulusi Akar'ın ise Milli Savunma Komisyon başkanlığını yürütecek.





TBMM Genel Kurulu'nda dün seçimi yapılan ihtisas komisyonları bugün ilk toplantısını yaparak başkanlarını belirledi. Bir önceki dönemde bakan olan ve ihtisas komisyonlarına başkanlık etmek üzere seçildiler. İçişleri Komisyonu Başkanlığı'na eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Komisyonu Başkanlığı'na eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre Komisyonu Başkanlığı'na ise eski Çevre Bakanı Murat Kurum getirildi.