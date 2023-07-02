Tanju Özcan, CHP cephesinden rüşvet teklif edildiğini iddia etti!

CHP'den ihraç edilmek istenilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'daki CHP genel merkezine yürüyeceğini açıkladı. Özcan, Kılıçdaroğlu'nun maiyetinin yürüyüşü yapmaması için kendisine rüşvet verdiğini ifade etti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'daki CHP genel merkezine yürüyüş öncesinde basın mensupları ile bir araya gelerek soruları cevapladı. Özcan, saat 14.00'te Anıtpark'tan ayrılacağını söyledi. Yürüyüş öncesi açıklama yapan Özcan, yürüyüşe katılmasını engellemek için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çevresinin siyasi rüşvet teklif ettiğini söyledi.

“KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN ÇEVRESİNDEN FARKLI SİYASİ RÜŞVETLER TEKLİFİ GELİYOR”





Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek seçilme hakkının elinden alınma durumunun ortaya çıktığını ifade eden Özcan, “Belki cumhurbaşkanlığına aday olurum. Ama bu önlem yürürlükte kaldığı sürece oy hakkımı geri çekeceksiniz. Adaletten bahsediliyor, ama sonra sonra adamlarından bazıları bana birçok siyasi rüşvet verdi. Farklı ofisler ve yerler.. Yürümekten vazgeçmeyeceğim. Açıkça söyleyeyim. Bu partiden geçici olarak ihraç edildiğim dönemde diğer partilerden de geldi. Ama başında söyledim. Ben ilkeleri olan bir insanım.

Bana haksız bir ceza verirlerse beklerim, dedim. Ve bekledim. Koltuğum sorun olsaydı, uzun zaman önce Kemal'in eteğini kapardım. Bu pozisyonlara Kemal Bey'in çevresinde şu anda çeşitli aktif pozisyonlarda bulunan kişilerden daha önce yaklaştım. Benim ilkelerim var. Atatürk'ün Altı Ok'unu sonuna kadar destekliyorum. Bu partinin sorosçulara, emperyalistlere ve on aralıkçılara teslim edilmemesi adına elimden gelen her şeyi yapmaya kararlıyım. Sayın başkanımıza bir kez daha sesleniyorum, bu tür siyasi yolsuzluk teklifleriyle bu yürüyüşten vazgeçmeyeceğim. Çünkü kendi varlığımı ve geleceğimi yakmaya razıyım. Yeter ki parti siyasi düzen içinde olsun ve doğru istikamette ilerlesin" dedi.