Tanju Özcan istifa edeceği tarihi açıkladı: 'Onlara bu zevki tattırmayacağım'

CHP cephesinde çatışmalar devam ederken ilk tepki Tanju Özcan'dan geldi. Özcan Kılıçdaroğlu'na sert çıktı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TANJU ÖZCAN'IN TEPKİLERİ SÜRÜYOR

Tanju Özcan 3 Temmuz günü Adalet ve Değişim yürüyüşüne başladı ve CHP Genel Merkez önüne giderek koltuk fırlattı. Genel Merkez önünde konuşma yapan Tanju Özcan şunları söyledi; 'Koltuk meraklısı Bay Kemal'in gitme zamanı geldi. Madem bu kadar koltuk seviyorsun koltuk sevdalısı Kemal Kılıçdaroğlu ben sana koltuk getirdim. İn o koltuktan, bu koltuğu al git evinde otur, torunlarını sev.' dedi. Tanju Özcan Fatih Altaylı ile görüştü. Özcan partiden ihraç edileceğini öğrendiğini, ihraç olmadan ayın 19'unda istifa edeceğini söylediğini belirtti.





Tanju Özcan ile Fatih Altaylı arasında geçen konuşma şu şekilde; 'Dün Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile görüştük. CHP ile ilgili başından beri yapılan tutarlı eleştirilerle ilgili bir CHP'li olarak teşekkürlerimi ilettim. Bugünkü yazınız ve Atatürk öldü, bu parti ayakta kaldı, İnönü istifa etti, partiye bir şey olmadı, Kılıçdaroğlu gidince mi yıkılacak sözlerinin çok önemli olduğunu söyledi. Ben de ona mücadele haklı ama yöntem sizi haksız gösteriyor, biraz abarttınız. Kılıçdaroğlu'nu mazlum hale getirdiniz dedim. Haklısınız abarttım, çünkü abartılmadığı zaman kimse dinlemiyor. Biraz yüksek tondan gittim, toplum bir mesele olduğunu anlasın istedim dedi. Partiden kendisine gelen tepkileri de sordum. Partiye gönül verenleri saymadığını, onların kendisiyle aynı fikirde olduğunu ama parti yöneticisi, il başkanı, belediye başkanının haklı olduğunu söylediğini ama açıkça yapamadıklarını söyledi. Ona sonuç olarak partiden atılacağını söyledim ve genel başkanın talimat verdiğini öğrendiğini, en geç ayın 20'sinde partiden atılacağını, kendisinin de 19'unda istifa edeceğini söyledi.'