Tarım Bakanı Pakdemirli, 493 proje 875 milyon lira hibe desteği verileceğini duyurdu!

Kırsal alanlarda kalkınmaların önünü açacak olan 'IPARD-2 AB Kırsal Kalkınma Hibe Programı' kapsamında düzenlenen başvuru çağırılarının 10'uncu Nisan ayında gerçekleşmişti. Gönderilen projelerin değerlendirme aşamasından geçme süreciyle ilgili bir açıkalma yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, toplamda yatırım tutarları yaklaşık olarak 1,9 milyar lira belirlenen 493 projenin onaylardan geçtiğini ve bu projeler içinde 875 milyon lira hibe desteğinin ayrıldığını bildirdi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) aracılık yaparak 'IPARD kırsal kalkınma destekleri' projesini yatırımcılarla buluşturmaya devam ettiklerini belirten Bakan Bekir Pakdemirli, Türkiye'de son 19 yıl içerisinde büyük bir kalkınma hamlesi yaptıklarını ve her alanda büyüme sağlanması için de yeni atılım sürecine girdiklerini söyledi. Birçok ürünün üretildiği Anadolu topraklarının bu süreç içerisinde büyük değişimlere sahne olduğunu ve devletin sağladığı desteklerle de kırsal alanlara bir çok moden tesis kurulduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, bu tesislerin hem üretim gücünü artırdığını hem de binlerce kişiye yeni istihdamlar yarattığını ifade etti.

Bu tıkın sonuna kadar gönderilen projelerde incelemelerin devam edeceğini ve onaydan geçen projeleri de kısa sürede açıklayacaklarını bildiren Pakdemirli, bu yıl içinde 11 farklı sektör alanında yapılan yatırımları tamamlandığını ve toplamda 2 bin 603 proje için devletin 805 milyon lira hibe ödemesini gerçekleştirdiğini belirterek bu sayede Türkiye'ye 1,2 milyar liralık yatırım kazandırdıklarını kaydetti.