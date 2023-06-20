TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'yı kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkanvekilliğine atanan Bursa Milletvekili Efkan Ala'yı makamında kabul etti. Kurtulmuş, Türkiye'nin tarihi dönemlerinin birinden geçildiğini belirterek, Türkiye'yi gelecek yüzyılda güçlü ekonomik yapısı, sağlam toplumsal dokusuyla dış politikada sözü güçlü, her alanda atılımlarıyla dünyada örnek ülkelerden biri haline getirmek için gayret edeceklerini vurguladı.

Yeni dönemde milletin beklentisi olan konuların çözülmesinin yanı sıra milletin Meclise verdiği bazı ödevler olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, yeni bir anayasa ve İçtüzük ihtiyacının zaruri olduğunu belirtti.