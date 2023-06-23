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TBMM Başkanvekili Kurtulmuş'tan Filistin Açıklaması

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TBMM Başkanvekili Kurtulmuş'tan Filistin Açıklaması
TBMM Başkanvekili Kurtulmuş, Filistin'de Yahudi işgalcilerin kutsal kitaplara yönelik saldırısını sert bir dille kınadı ve Türkiye'nin her zaman Filistin'in yanında olduğunu vurguladı.

TBMM Kurtulmuş, Yahudi İşgalcilerin Kutsal Kitaplara Yönelik Saldırısını Kınadı

TBMM Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin'in Urif beldesinde bir grup fanatik Yahudi işgalci tarafından kutsal kitabımıza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail makamlarının, Filistinlilere ve Müslümanların kutsal değerlerini karşı işlenen bu bilinçli saldırıları engellemesi gerektiğini ve suçluları bir an önce adalet önüne çıkarmak zorunda olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Türkiye her imkan ve şartta Filistin'in yanındadır, Filistin'e ve değerlerimize yönelecek her saldırının tavizsiz bir şekilde karşısındadır." diye belirtti.

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