Yeni döneme iki yeni düzenleme: TBMM'de iç tüzük hazırlıkları başladı!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sonrasında yasa ve mevzuatlar da önemli değişikliklere gidilirken TBMM'nin çalışma düzenini belirleme niteliğinde olan içtüzük sisteminde bir düzenlemeye gidilmedi. TBMM Başkanlığı ise bununla ilgili bir çalışma başlatılması konusunda bir karar birliğine vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha öncesinde milletvekilleriyle yaptığı bir toplantıda içtüzükün yeni sisteme daha uygun bir hale getirilmesinin iyi olacağını ve bununla ilgili bir çalışma başlatacaklarını belirtmişti. Toplantının ardından AK Parti kurmayları yeni dönemde geçerli olacak olan içtüzük değişikliği hazırlıklarına hız verdi. Yaz ayları sonunda tamamlanması beklenilen çalışmaların 1 Ekim tarihinde tekrar oturumlara başlayacak olan TBMM'nin açılışına kadar yetiştirilmesi hedefleniyor.

İÇTÜZÜK SİSTEMİNDE NE DEĞİŞECEK?

AL Parti kurmaylarının başlattığı içtüzük değişiklikleri çalışmaları kapsamında komisyon yetkilerinin yeniden tanımlanacağı ve kurumlar, istedikleri yasa değişikliği ile ilgili tüm önerilerini bu komisyonlara iletecek. Yasa teklifleri bu komisyon yetkileri adı altında görüşülecek.

Çıkarılacak olan yasayla ilgili tüm çalışmaların komisyonlarda uzun olarak görüşülmesi ve daha detaylı olarak değerlendirilmesi sağlanacak ve bununla birlikte genel kurul görüşmeleri de sınırlandırılacak.

MİLLETVEKİLİ YASASI NEDİR?

Milletvekillerinin özlük hakları ev Meclis'te çalışma sistemlerine ilişkin özel bir yasa yer almamasından dolayı vekillerle ilgili yapılacak değişikliklerde vekiller hakkında tüm yasal düzenlemelerin yer alacağı özel bir yasa çıkartılacak. Uzunca bir süredir tartışma dahilinde olan milletvekili etik komisyonunun ise çıkarılacak bu yasa kapsamında hayata geçirilmesi üzerinde duruluyor.