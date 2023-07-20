Yerel Seçimler Ne Zaman? 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Tarihi

Yerel Seçimler Ne Zaman?

Türkiye yerel seçim tarihine dair araştırmalar sürüyor. Her beş senede bir gerçekleşen belediye seçimleri için 2024 yılında ne zaman gerçekleştirileceğine dair araştırmalar sürüyor.

2024 Türkiye Yerel Seçimleri Ne Zaman Yapılacak?

2024 Türkiye yerel seçimleri, belediye seçimleri hangi ayda yapılıyor?

Yerel Seçimlerin Tarihi

Yerel seçimler, Türkiye'de her beş senede bir gerçekleştirilir. 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerin tarihi henüz belirlenmemiştir.