Siyasette baş döndüren trafik! O ismin numarası ifşalandı: WhatsApp'ta mesaj yağmuruna tutuldu! Siyasi arena son zamanlarda çok hareketli. Altılı masanın dağılması ve siyasetteki kilit isim olan Meral Akşener'in mesaj yağmuruna tutulduğu iddia edildi.
Son dönemdeki siyasetin başrolünde bulunan İyi Parti Başkanı Merak Akşener'in son zamanlarda başı bir hayli ağrıdı. Önce altılı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmemesi ve masayı dağıtması ve ardından yaşanan süreçler. Bir çok çevrelerde Akşener'in yaptığının hatalı olduğu kabul edilerek, büyük eleştirilerin hedefin olmuştu. Şimdi ise kulislerde ilginç bir iddia ortaya atıldı. Meral Akşener telefon numarasını değiştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu telefon numarasını değiştiren Akşener'e ulaşamadı. İşte detaylar...
ALTILI MASAYI DAĞITAN MERAL AKŞENER'İN TELEFONLARI SUSMADISon dönemin siyaset dünyasının en çok konuştuğu isim olan İyi Parti başkanı Meral Akşener hakkında oldukça ilginç bir iddia ortaya atıldı. Son dönemde altılı masadan Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyerek kalkan Akşener'in telefonları susmadı. Herkesin üstüne gittiği isim geri adım attı. Ancak öncesinde kulislerde konuşulanlara göre çok ilginç bir iddia var. İddialara göre Meral Akşener telefon numarasını değiştirmiş. İşte diğer ayrıntılar...
Meral Akşener'in numarası yaptığı tutum sonrasında Whatsapp gruplarında ifşalandı. Söz konusu olay nedeniyle tepkilerini getiren insanların saldırılarına maruz kalınca Akşener numarasını değiştirmek zorunda kaldı. Hatta daha sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu kendisine ulaşamamış ve devreye Belediye Başkanlarını sokarak numarasına ulaşabilmiş. Herkes Meral hanıma kızgınlıklarını, eleştirilerini mesaj olarak göndermiş. Gazetesi Metehan Demir konuya ilişkin açıklamayı şu şekilde yaptı:
"Meral hanım 48 saat önce cep telefonu numarasını değiştirmiş, dünkü kriz öncesinde. 'Neden değiştirdi' diye sordum. Meral hanımın özel telefon numarası, cuma günü bu kriz patladıktan sonra çok sayıda WhatsApp grubuna iletilerek 'Tüm şikayet ve kızgınlıklarınızı bu numaraya iletebilirsiniz' diye yayılmış, ifşa olmuş. Binlerce, çeşitli seviyelerde mesaj yağmuruna tutulunca doğal olarak Meral hanım bunalmış ve numarasını değiştirmiş. Resmen bombalamışlar telefonunu mesajlarla. Sonra da onu arıyorlar, ulaşamıyorlar çünkü numarasını değiştirdiğini çok az kişi biliyor." dedi.