Siyasetteki kaos Borsa'ya yaradı: Endeksin günlük yükselişi yüzde 3'ü geçti!

14 Mayıs'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ülke genelinin en önemli gündem maddesi oldu. Her bir vatandaşının politize bir şekilde dahil olduğu bir ortamda Borsa İstanbul'un da buradan çıkması beklenemez. Anketlerin seçim sonuçlarının net bir resmini vermemesi Millet İttifakı veya 6 maddelik muhalefet güçlerini, seçim sonrasındaki ortamda ekonomi politikasındaki değişiklikler beklentisiyle büyük ölçüde işaretliyor.
6'LI MASANIN HAREKETLİLİĞİ BORSA'YA YANSIDI
Milli İttifak siyasi partilerinin geçtiğimiz hafta 6 kişilik masasında Meral Akşenar'ın yaptığı açıklama ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını kabul etmeyerek ayrılması gündem olmuştu. Seçimin sonucuna ilişkin birçok farklı iddianın konuşulduğu bu dönemde gündem, Millet İttifakı'nın ikinci ikinci büyük partisinin masadan ayrılmasıyla karıştı. Muhalefet gündemi Borsa İstanbul'da satış getirdi. Bu aynı zamanda piyasa fiyatlandırması ile ilgili soruları da gündeme getirdi. Yeni haftada altı kişilik masa sorunu çözülmüş gibi görünse de yine Meral Akşener toplantıdaydı. Borsa İstanbul, haberlerin etkisiyle moral yükseltti. Endeks alımları en çok banka hisselerinde etkili oldu. Günün ilk yarısında yüzde 1,15 yükselen ve bu şekilde kapatan BİST 100 endeksi, Millet İttifakı görüşmelerinde yaşanan hareketlilik sonrasında yeniden yükselişe geçti. 6'lı masanın diplomasi trafiği endeksi yüzde 3,18 seviyesine ulaştırdı. BIST 100, 5389 noktada işlem görüyor. Banka endeksi yüzde 7'den fazla yükseldi. BIST 100 Cuma günü yüzde 3 düşmüş ve endeks, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ittifaktan çekildiğini açıklamasının ardından yüzde 0,9 düşüşle kapatmıştı.