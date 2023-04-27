Siyasi isimlerden son seçim anketi! Erdoğan'ın oy oranı belli oldu: Yüzde...







AK PARTİ'NİN OY ORANI YÜZDE 40'LARDA











Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kısa bir süre kala, siyaset gündemi her geçen gün daha da yoğunlaşıyor. Parti liderleri mitingler düzenleyerek seçmenleri etkilemeye çalışırken, kamuoyu araştırmaları da sık sık paylaşılıyor. Bu arada, AK Parti cephesinden son anket sonuçlarıyla ilgili açıklamalar da gelmeye devam ediyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, bütün kamuoyu araştırmalarında AK Parti'nin açık ara önde olduğunu belirtti. Kurtulmuş ayrıca, Cumhur İttifakı'nın parlamentoda çoğunluğu elde ettiğini de sözlerine ekledi. 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Bir kere daha milli iradenin bir kez daha tecelli etmesini milletimiz sağlayacaktır" dedi.AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da CNN Türk'te yaptığı açıklamada, partisinin son anket sonuçlarını paylaştı. Turan'a göre, AK Parti'nin oy oranı yüzde 40'larda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ise yüzde 50'lerde bulunuyor. Turan ayrıca, İYİ Parti'nin oy kaybettiğini ve geçen seçimlerde aldığı oyun çok daha azını alacağını iddia etti. CHP'nin içinde kendi kavgaları varken, Cumhur İttifakı'nın uyumlu bir şekilde çalıştığını da sözlerine ekledi. 14 Mayıs seçimleri Türkiye için önemli bir dönüm noktası olacak gibi görünüyor. Partilerin son anket sonuçlarına ilişkin açıklamaları ve mitingleri, seçmenlerin kararını etkilemede büyük bir rol oynayacak. Ancak, son karar yine de seçmenlere ait olacak ve milli iradenin tecellisi sağlanacak.