Siyasi partilerin aday listesinde ünlüler geçidi! Listede yok yok: Oyuncu, şarkıcı, futbolcu...







MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ SUNULDU!







14 Mayıs 2023 seçimler için partilerin milletvekil aday listesi YSK'ya sunuldu. Partilerden hangi milletvekilleri aday oldu? Merak edilen detaylar haberimizde.14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye'de gerçekleşecek seçim için önemli bir adım atıldı. Partilerin milletvekili adaylarının listesi, YSK'ya sunulmuş bulunmaktadır. Sanat, spor alanında CHP, AK Parti, İYİ Parti ve TİP'te bulunan bir çok kişi aday olarak çıktı. Aile içerisinden kişilerin farklı partilere üye olması da dikkat çekti.Seçim için Cumhurbaşkanlığı adaylarının netleşmesinin ardından partilerin milletvekili aday listesi YSK'ya sunuldu. Beklenmedik isimler de listede yerini aldı. Listenin 11 Nisan 2023 tarihine kadar değerlendirileceği belirtildi. MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in iki çocuğu farklı partilerden aday oldu. Yıldırım Tuğrul Türkeş AK Parti Ankara 1. Bölge 1. sırada, Ayyüce Türkeş ise İYİ Parti Adana 1. sıradan aday oldu. Gazeteci İrfan Değirmenci, İzmir 2. bölge için aday oldu. Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, CHP İstanbul 3. bölge 3. sıradan milletvekili adayı oldu. Gazeteci Hulki Cevizoğlu, Şebnem Bursalı ve Prof. Dr. Mehmet Şahin AK Part, adayı oldu. Eski futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman, İYİ Parti Konya 1. sıra adayı gösterildi. Eski milli futbolcu Gökhan Zan Hatay 2. sırada aday gösterilmiştir. Milli yüzücü Umut Arman Sonay AK Parti İstanbul 1. Bölge 18. sırada aday oldu. Milli tekvandocu İrem Yaman, İYİ Parti Ankara 2. bölge 4. sırada adaylık için gösterildi. Müzisyen Yücel Arzen, İstanbul 3. Bölge 14. sırada aday olarak gösterildi. Oyuncu Mehmet Aslantuğ, TİP'den Muğla 1. sırada aday oldu. Davut Güloğlu, Yeniden Refah Partisi İstanbul 1. Bölge 2. sıra milletvekili adayı gösterilmiş bulunmaktadır. AK Parti en genç adayı 18 yaşında olan Nisa Alptekin olmuştur. Nisa Alptekin, İzmir ili 1. Bölge 10. sıra milletvekili adayı olmuştur.