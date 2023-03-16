Siyasi partilerin, seçim ittifak protokolü teslimi için son gün 24 Mart!













SON GÜN 24 MART

İTTİFAK UNVANI BELİRLENECEK

Yüksek Seçim Komisyonu (YSK), seçimlere katılma hakkı bulunan siyasi partilerin arasında seçim ittifakı kurulabileceğine karar verdi. Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, 14 Mayıs'ta yapılacak 28'inci milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, seçime katılmaya hak kazanan partilerin seçim ittifakıyla ilgili usul ve esaslar açıklandı. Alınan kararlara göre; YSK'nın belirlediği ve ilan ettiği seçimlere katılma hakkı bulunan siyasi partiler arasında seçim ittifakları gerçekleştirilebilir.Seçime katılmak için ittifak kurma kararı alan siyasi partilerin, seçim programında belirtildiği üzere 24 Mart saat 17.00'ye kadar liderlerinin imzalarını da içeren ittifak protokolünü YSK'ya sunması gerekiyor. Bu tarihten sonra ittifaka yeni siyasi partilerin katılmasına izin verilmeyecek. Müttefikler, 7 Nisan saat 17.00'ye kadar da aynı prosedürü takip ederek ittifak protokollerini değiştirebilecekler. İttifakı bozan taraf aynı gün saat 18:00'e kadar YSK tarafından ittifaktaki diğer taraflara bildirilir. Çekilme halinde diğer siyasi partiler arasında seçim ittifakı devam edebilir. İttifak Protokolleri, İttifak Görevinin duyurulmasından sonraki gün saat 17:00'ye kadar değiştirilebilir veya iptal edilebilir.Seçimlere katılmak için ittifak kurmayı tercih eden siyasi partiler, ittifak protokol oylamasında kullanılmak üzere ittifak unvanı belirleyebilirler. Siyasi Partiler Kanunu'na göre kullanılamayan unvanlar, birliğin adını belirtmek için kullanılamayacağı gibi, birliğin unvanı dışında herhangi bir işaret, amblem ve logoları da belirtemez. Birden fazla unvansız ittifak varsa bunlar YSK'ya kayıt sırasına göre numaralandırılacaktır. Müttefik taraflar kendi aday listelerini sunarlar. İttifakın tarafları, kanunları çiğnemeden ve YSK'nın koyduğu esasları dikkate alarak ittifak protokolü hazırlar.