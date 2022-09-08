Aşk kimilerine göre güzel bilinirken kimilerine göre olumsuz karşılanmaktadır. Yaşanılanlara göre değişen aşk tanımı üzerine sosyal medyada gündeme gelen soru kafaları karıştırdı. Aşk kalple mi beyinle mi yaşanır? sorusuna Prof. Dr. Derya Uludüz açıklık getirdi. Prof. Dr. Derya Uludüz aşık olan kalp mi yoksa beyin mi sorusuna açıklık getirdi. Dr. Uludüz, aşkın beyinden diğer organlara giden sinyaller ile ortaya çıktığını kalp ve beynin sürekli iletişim halinde olduğunu belirtti. Beyinden kalbe gönderilenlerin duygular sayesinde değiştirilebileceğinin altınızı çizen Uludüz, beynin kalbe gönderdiği sinyallerinde fazlasını kalbinde beyine gönderdiğini belirtirken bu durumunda stres ile alakalı olduğunu belirtti.
GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 16:49
Sizce aşk beyinle mi kalple mi yaşanır? Yıllardır bilinen doğrular yanlış çıktı
Dizilere, romanlara, filmlere konu olan aşk birçok kişinin baş ağrılarının nedeni oldu. Aşk her zaman kalbimizle yaşanan duygu olduğu düşünülürken kafaları karıştıran soru gündeme geldi. Peki aşk kalple mi beyinle mi yaşanır? Tartışmalara neden olan sorunun cevabı haberimizde
GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 16:49
EDİTOR
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