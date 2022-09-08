Sizce aşk beyinle mi kalple mi yaşanır? Yıllardır bilinen doğrular yanlış çıktı













Aşık olan kalp mi beyin mi?

Aşk kimilerine göre güzel bilinirken kimilerine göre olumsuz karşılanmaktadır. Yaşanılanlara göre değişen aşk tanımı üzerine sosyal medyada gündeme gelen soru kafaları karıştırdı. Aşk kalple mi beyinle mi yaşanır? sorusuna Prof. Dr. Derya Uludüz açıklık getirdi. Prof. Dr. Derya Uludüz aşık olan kalp mi yoksa beyin mi sorusuna açıklık getirdi. Dr. Uludüz, aşkın beyinden diğer organlara giden sinyaller ile ortaya çıktığını kalp ve beynin sürekli iletişim halinde olduğunu belirtti. Beyinden kalbe gönderilenlerin duygular sayesinde değiştirilebileceğinin altınızı çizen Uludüz, beynin kalbe gönderdiği sinyallerinde fazlasını kalbinde beyine gönderdiğini belirtirken bu durumunda stres ile alakalı olduğunu belirtti.2005 yılında Prof. Dr. Derya Uludüz tarafından yapılan bir araştırma gerçeğe döküldü. 2500 öğrenciye aşık oldukları kişinin resmi gösterilirken MR çekilmesi ve sonucunda aşık olanların beyninde iyi hissetmelerini sağlayan dopaminden fazlasıyla olduğu görüntülendi. Ayrıca beyindeki zevk ve ödül merkezi aktif oluyor ve beyinde alkol, uyuşturucu madde ya da sigara bağımlılığı ile çok benzer etkiler yaratıyor. Bu da karşıdakini ideal, mükemmel bir eş gibi görmeye neden oluyor. Madde kullanan kişilerde de bağımlılıktan ötürü haz duygusunun salgılanması ve aşık birinde salgılanması eş değer olarak tanımlanmaktadır. Âşık olunan kişiden uzaklaşıldığında stres hormonu kortizol artar ve mutluluk hormonu serotonin ise düştüğü gözlemlenmektedir. İlişkilerin başlarında yaşanan takıntılık durumlarının ileriki zamanlarında azalmasının nedeni beyinde üretilen serotonin artış göstermesi ve bunun devamında ise ilişki daha az heyecan verir kıvama gelir.