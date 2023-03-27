YAŞAM
27 Mart 2023 - 12:00

Sizde bu hastalık varsa devlet her ay 3.939 TL yardım yapacak! Belgesini getirene sonraki ay ödemeler başlatılacak! İşte aranan şartlar

Kronik hastalar için devlet desteği... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, başta kronik hastalığı olanlar olmak üzere dar gelirli insanlara sosyal yardımlar sunuyor.

YAŞAM
27 Mart 2023 - 12:00
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Sizde bu hastalık varsa devlet her ay 3.939 TL yardım yapacak! Belgesini getirene sonraki ay ödemeler başlatılacak! İşte aranan şartlar


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, başta kronik hastalığı olanlar olmak üzere dar gelirli insanlara sosyal yardımlar sunuyor. Bu yardım, tüberküloz ve SSPE gibi hastalıklar nedeniyle psiko-sosyal ve maddi kayıplar yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, başta kronik hastalığı olanlar olmak üzere dar gelirli insanlara sosyal yardımlar sunuyor. Bu yardım, tüberküloz ve SSPE gibi hastalıklar nedeniyle psiko-sosyal ve maddi kayıplar yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor. Uygunluk ve Başvuru Süreci Kronik hasta yardım paketinden yararlanabilmek için başvuru sahiplerinin tüberküloz veya SSPE hastası bir kişi veya hastanın bakmakla yükümlü olduğu kişi olması gerekir. Başvuru, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan Halk Sağlığı Yönetim Sistemi üzerinden yapılır.

Uygunluk ve Başvuru Süreci



Kronik hasta yardım paketinden yararlanabilmek için başvuru sahiplerinin tüberküloz veya SSPE hastası bir kişi veya hastanın bakmakla yükümlü olduğu kişi olması gerekir. Başvuru, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan Halk Sağlığı Yönetim Sistemi üzerinden yapılır.

Finansal Destek

Başvurunun onaylanmasının ardından ilgili kişiye aylık 3.938 TL ödeme yapılır. Bu desteği alabilmek için SGK sigortalısı olma şartının aranmadığını da belirtmek gerekir.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ