Sizde bu hastalık varsa devlet her ay 3.939 TL yardım yapacak! Belgesini getirene sonraki ay ödemeler başlatılacak! İşte aranan şartlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, başta kronik hastalığı olanlar olmak üzere dar gelirli insanlara sosyal yardımlar sunuyor. Bu yardım, tüberküloz ve SSPE gibi hastalıklar nedeniyle psiko-sosyal ve maddi kayıplar yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.
Uygunluk ve Başvuru Süreci
Kronik hasta yardım paketinden yararlanabilmek için başvuru sahiplerinin tüberküloz veya SSPE hastası bir kişi veya hastanın bakmakla yükümlü olduğu kişi olması gerekir. Başvuru, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan Halk Sağlığı Yönetim Sistemi üzerinden yapılır.