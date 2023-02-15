Sizde bu hastalık varsa sakın kan vermeye gitmeyin! Sadece bu kişiler kan bağışında bulunabiliyor!







BU HASTALIĞI OLANLAR KAN BAĞIŞINDA BULUNAMAZ: KİMLERİN KAN BAĞIŞINDA BULANABİLECEĞI AÇIKLANDI

Güneydoğu'da yaşanan deprem nedeniyle kan bağışı talepleri artış gösterdi. Kızılay ve diğer kan merkezleri, depremzedeler için bol miktarda kan toplamaya çalışıyor. Yardım etmek isteyen vatandaşlar da kan vermeye giderek, bölgeye destek oluyor. Ancak bağışı yapacak olanlar için şartlar ve kriterler mevcuttur. Depremden etkilenen bölge halkı için, ülke genelinde insanlar ve kurumlar yardım elini uzattı. Herkes maddi ve manevi desteğini sunmak için çaba gösterdi. Yurt dışından da yardım çağrılarına cevap verildi ve arama kurtarma ekiplerine destekler gelmeye devam ediyor. İlk günlerde Kızılay'ın yapmış olduğu çağrılar ile birlikte, en çok ihtiyaç duyulan konulardan biri olan kan bağışı konusu da gündemde yer aldı. Vatandaşlar, Kızılay'ın yapmış olduğu çağrıya karşılık verdi ve birçok ilde kan merkezlerine gittiler. Depremzedeler için gerekli olan kan desteğini sunmaya hazırlandılar.





KAN BAĞIŞI FORMU

Kan bağışı yapmak için belirli şartlar bulunmaktadır: Bağışçının 19 yaşını tamamlamış ve 66 yaşına gelmemiş olması, ilk kez bağış yapacakların ise 60 yaşını geçmemiş olması gerekmektedir. Ayrıca, bağışçının vücut ağırlığı 50 kg üstünde olması, son bir yıl içinde ameliyat geçirmemiş, dövme, piercing ve akupunktur gibi işlemler yaptırmamış, bulaşıcı bir hastalığı olmamış ve Bağışçı Sorgulama formunda istenen bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde doldurmuş olması gerekmektedir.

KİMLER KAN VEREMEZ

Deprem sonrası Kahramanmaraş'ta, vatandaşlar yardım elini uzatarak kan bağışı yapmak istedi. Ancak soru şu, kimler kan bağışı yapabilir?Kan vermek için uygun olmayanlar arasında, Hepatit B, C ve AIDS gibi hastalıklardan geçmiş olanlar bulunur. Ayrıca otoimmün hastalıklara sahip olanlar, kanama eğilimli kişiler, epilepsi hastaları, doku veya organ nakli yapmış olanlar, kalp, kronik böbrek ve akciğer hastalıklarına sahip olanlar, diyabetli ve insülin kullanmakta olanlar kan vermeye uygun değildir.