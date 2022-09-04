Sizi Dinliyorum dizisinin konuk oyuncuları kimler var? Sizi Dinliyorum oyuncuları

25 Film’in yapımcılığını üstlendiği ve başrol oyunculuğunu Onur Buldu’nun yapacağı Sizi Dinliyorum adlı dizinin konuk oyuncularının kimler olduğu açıklandı. Sizi Dinliyorum dizisinin konuk oyuncuları arasında Ayşenil Şamlıoğlu, Alican Yücesoy, Meral Çetinkaya, Hasibe Eren, Haki Biçici, Yasemin Conka Baştan, Elif Baysal, Berkay Tulumbacı, Berfu Öngören, Gözde Seda Altuner, Cansu Diktaş Altınok, Didem İnselel, Pelin Ermiş, Sedef Akalın, Zeynep Kızıltan ve Mehmet Demiralp gibi isimler yer alıyor.Sizi Dinliyorum dizisi 23 Eylül 2022 tarihinde Exxen platformunda izleyicilerin beğenisine sunulacak.