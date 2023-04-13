Sizinde bilgileriniz çalınmış olabilir! Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 11 ilde büyük 'hacker' operasyonu başlattı... Maillerinizi daha dikkatli okuyun!

Sizin de bilgileriniz çalınmış olabilir! Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 11 ilde büyük 'hacker' operasyonu başlattı... Maillerinizi daha dikkatli okuyun! Diyarbakır ilinde sahte mailler ile birlikte vatandaşların bilgilerine çalarak dolandırıcılara atan çete yakalandı. Büyük çaplı başlatılan operasyon neticesinde ele geçirilen şüpheliler göz altına alındı. Mailler ile yapılan hacker operasyonu için vatandaşlara uyarı yapıldı. Artık maillerinizi daha dikkatli okuyun! İşte detaylar...
11 İLDE BÜYÜK ÇAPLI HACKER OPERASYONUİl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 11 ilde geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde 20 şüpheli ele geçirilip göz altına alındı. Bazı şirket verilerinin bilgilerinin üçüncü taraf şahıslarının eline geçmesi üzerine başlatılan operasyon sonuç verdi. Veri ihlallerinin bildirilmesi üzerine başlatılan operasyon neticesinde, hackerlerin kişisel bilgi ve verileri mail yoluyla ele geçirdikleri bu bilgileri de dolandırıcılara gönderdikleri ortaya çıktı. İşte akıl almaz hacker operasyonunda diğer ayrıntılar...
Ekiplerin Deep Web ile yürüttükleri operasyon neticesinde 20 kişi hacker tespit edildi. Yakalanan şüpheliler uçak ile birlikte Diyarbakır iline teslim edildi. Şüpheliler halen emniyette ifade veriyorlar. Şüphelilerin üst düzey kamu görevlilerini hedeflerine oturttuklarını. Onlara mail göndererek tıklamaları neticesinde kişisel bilgilerine, kredi kartı verilerine ulaştıkları tespit edildi. Sahte mailler ile birlikte bu işlemi gerçekleştirdikleri belirtilen ekibin, öğrendikleri ve edindikleri bu bilgileri daha sonra dolandırıcılara sattıkları öğrenildi. Örgütün illegal bir platform üzerinden sadece sanal isimler ile birlikte birbiriyle iletişimde bulundukları. Birbirlerini tanımadıkları tespit edildi. Polise yakalanmamak için taktiklerini birbirleriyle paylaştıkları, bu platforma üye olabilmek için sağlam bir referans gerektiği herkesin üye olmadığı da görüldü. Nasıl işlem yapılabileceği konusunda birbirlerine yardımcı olan üyeler birbirine sanal isimleri ile hitap ettikleri de görüldü.