EKONOMİ
08 Kasım 2022 - 16:09

Sizlerin EYT'yi beklemesine gerek yok! SGK duyurdu, gruptakilere 50 yaş öncesi erken emeklilik!

SGK tarafından yapılan açıklamaya göre bazı meslek grupları erken emekli olabiliyor. 50 yaşından önce emeklilik kapısı açılan bu kişilerin EYT'yi beklemesine gerek kalmıyor.

EKONOMİ
08 Kasım 2022 - 16:09
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Sizlerin EYT'yi beklemesine gerek yok! SGK duyurdu, gruptakilere 50 yaş öncesi erken emeklilik!


Milyonlarca çalışan erken emekli olabilmenin yollarını arıyor. EYT öncesinde emeklilik için gün sayan çalışanların SGK tarafından yayımlanan listeye uyum sağlamaları halinde EYT’yi beklemesi gerekmiyor. Böylelikle bazı meslek grubunda yer alan çalışanların 50 yaşından önce emekli olması mümkün oluyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 2023 yılından önce emeklilik için yeni açıklamalar yapılıyor. Yaklaşık 4,5 milyon EYT’li Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılacak açıklamaya odaklanmışken, birçok çalışan ise EYT’ye ihtiyacı kalmadan emekli olabilecek.

Bu meslekleri yapanlar erken emekli oluyor!



Sosyal Güvenlik Kurumu SGK tarafından yayımlanan listede 45 ayrı meslek grubu için erken emeklilik yolu açıldı. Bu kişiler, yıpranma payı ve iş yükü gibi nedenlere bağlı olarak erken emekli olabilecekler. Belirlenen iş kollarında çalışanların erken emekli olması için taşıyacağı bazı şartlar bulunuyor. Bu şartlar arasında prim gününün tamamlanmış olması öne çıkıyor. Erken emeklilik imkanı verilen meslek kollarında diğer mesleklere göre daha az prim ödenerek emekli olunabiliyor.

Örneğin normal şartlarda çalışanlar 5400 gün ve 7200 prim gününe tabi tutulurken maden işçileri için 1800 gün, diğer mesleklerde de 3600 prim günü aranıyor. 1800 prim gününü tamamlayan maden işçisi emekli olma hakkını elde ediyor.

erken emekli

Erken emekli olunan meslekler hangileri?

SGK tarafından erken emekli olma hakkı verilen meslek grupları açıklandı. Listede sizin çalıştığınız meslek grubu bulunuyorsa 50 yaşından önce emekli olabilirsiniz.

Bu meslek grupları arasında madencilik, cıva üretim işleri, demir ve çelik fabrikaları, asit üretimi yapan fabrikalar, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, radyoaktif işler, Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT, basın ve gazetecilik işleri, TRT’de haber hizmetinde çalışanlar, ceza infaz kurumu çalışanları, TBMM yasama organı üyeleri, kurşun ve arsenik işleri, su altında çalışanlar, Cumhurbaşkanlığı yardımcıları ve bakanlar, alüminyum ve döküm fabrikaları, çimento fabrikaları, kok, cam fabrikaları, itfaiye ve yangın söndürme işleri, termik santraller, ihtiyat pilotları, hemşire, eczacı, doktor, toplum sağlığı teknisyeni ve diş doktorları yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen mesleği yapan ve bu kurumlarda çalışan kişiler daha az prim gün sayısı ile erken emekli olabiliyorlar. Emekli maaşları 50 yaşından önce bağlanmış oluyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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