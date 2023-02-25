MAGAZİN
25 Şubat 2023 - 18:28

Skandallar kraliçesi Şeyma Subaşı BTK'ya şikayet edildi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde binlerce canımızı kaybettiğimizde, bir kaç gün faciayı paylaşan Şeyma Subaşı, daha sonrasında eğlenceli karelerini yayınlamaya devam etti. Ünlü fenomenin bu paylaşımları büyük tepki toplarken, kullanıcılar Şeyma Subaşı'nı BTK'ya şikayet etti.

MAGAZİN
25 Şubat 2023 - 18:28
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Skandallar kraliçesi Şeyma Subaşı BTK'ya şikayet edildi!
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Skandallar kraliçesi ünlü fenomen Şeyma Subaşı'nın Instagram hesabı kapatılmakla tehdit ediliyor. Evlenmeye hazırlanan Şeyma Subaşı, binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından paylaştığı eğlenceli paylaşımlarla büyük tepki topladı. 

Şeyma Subaşı BTK'ya şikayet edildiTakipçilerini birbiri ardına kaybeden Şeyma Subaşı'nın deprem felaketini umursamaz tavırları ardından şikayetler geldi. 400 bin takipçisini kaybeden ünlü fenomen, dans ettiği videoları bir biri ardına paylaşınca takipçilerini çileden çıkardı.



Şeyma Subaşı BTK'ya şikayet edildi

EĞLENCE DOLU PAYLAŞIMLARINA DEVAM ETTİ!

Sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı derinden etkileyen Kahramanmaraş depremi, Türk halkının zor zamanlarda ne kadar kenetlendiğini bir kez daha göstermiştir. Magazin dünyasından spor dünyasına herkes birbiriyle destek için rekabet ederken, Şeyma Subaşı'nın sanki hiç birşey olmamış gibi davranması takipçilerini çıldırtıyor.

Şeyma Subaşı BTK'ya şikayet edildi

Depremin ilk gününde bazı bağış paylaşımlarını yayınlayan Şeyma Subaşı, hız kesmedi ve neşe içinde paylaşımlarına devam etti. Takipçileri ünlü fenomenin Miami'de dans ettiği bir videoyu paylaştığını görünce öfkelendi. Binlerce vatandaş Şeyma hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Bürosu'na (BTK) şikayette bulundu. Bu şikayetler üzerine Subaşı'nın Instagram hesabının Türkiye'den erişime engellenmesi gerektiği konuşuluyor.

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