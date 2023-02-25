Skandallar kraliçesi Şeyma Subaşı BTK'ya şikayet edildi!













EĞLENCE DOLU PAYLAŞIMLARINA DEVAM ETTİ!

Skandallar kraliçesi ünlü fenomen Şeyma Subaşı'nın Instagram hesabı kapatılmakla tehdit ediliyor. Evlenmeye hazırlanan Şeyma Subaşı, binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından paylaştığı eğlenceli paylaşımlarla büyük tepki topladı.Takipçilerini birbiri ardına kaybeden Şeyma Subaşı'nın deprem felaketini umursamaz tavırları ardından şikayetler geldi. 400 bin takipçisini kaybeden ünlü fenomen, dans ettiği videoları bir biri ardına paylaşınca takipçilerini çileden çıkardı.Sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı derinden etkileyen Kahramanmaraş depremi, Türk halkının zor zamanlarda ne kadar kenetlendiğini bir kez daha göstermiştir. Magazin dünyasından spor dünyasına herkes birbiriyle destek için rekabet ederken, Şeyma Subaşı'nın sanki hiç birşey olmamış gibi davranması takipçilerini çıldırtıyor.Depremin ilk gününde bazı bağış paylaşımlarını yayınlayan Şeyma Subaşı, hız kesmedi ve neşe içinde paylaşımlarına devam etti. Takipçileri ünlü fenomenin Miami'de dans ettiği bir videoyu paylaştığını görünce öfkelendi. Binlerce vatandaş Şeyma hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Bürosu'na (BTK) şikayette bulundu. Bu şikayetler üzerine Subaşı'nın Instagram hesabının Türkiye'den erişime engellenmesi gerektiği konuşuluyor.