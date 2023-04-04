ŞKUR’dan başvuru yapan herkese ödeme! 8.000 TL ödeme için başvuru şart! İşsiz kalan kara kara düşünmesin

İŞKUR tarafından sunulan bir destek programı ile herkese uygun olan 4.000 - 8.000 TL arasında ödeme yapılıyor. Başvuru işlemi İŞKUR üzerinden gerçekleştiriliyor ve ödeme bu başvuruların sonucunda belirleniyor. İşte başvuru detayları...
İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?
İşsizlik maaşı başvurusu yapmak için öncelikle İŞKUR'un internet sitesindeki "İş Arayan Girişi" sayfasına üye olmanız gerekiyor. Daha sonra sistem üzerinden "İşsizlik Ödeneği Başvurusu" seçeneğini seçerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvurunuzun onaylanması halinde, işsizlik maaşı ödemeleri belirli bir süre sonra başlayacaktır. İŞKUR işsizlik ödemelerinin yatırılacağı tarihler her ayın başında açıklanmaktadır. Ancak son dönemde yaşanan yoğunluk nedeniyle ödemelerde gecikmeler yaşanabiliyor. İŞKUR yetkilileri, ödemelerin en kısa sürede yapılacağı konusunda çalışmalar yürütüyorlar. Unutmayın, işsizlik maaşı başvurusu yapabilmek için bazı koşulların sağlanması gerekiyor. Bu koşullar arasında, işsiz kalmadan önceki son 120 gün içinde en az 600 gün sigortalı çalışmış olmak, işsizlik nedeniyle işten ayrılmış olmak veya işten çıkarılmış olmak gibi şartlar yer alıyor.
İŞSİZLİK MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
İşsiz kalan vatandaşlar, işsizlik maaşı ile geçimlerini sağlamak zorunda oldukları için ödeme tarihlerine dikkat ediyorlar. İşsizlik ödeneği, aylık olarak ödenmektedir ve normalde ayın 5'inde hesaplara yatırılmaktadır. Ancak Bakanlık tarafından belirlenen durumlarda ödeme tarihi değişebilir. Sigortalı işsiz kişilerin alacakları ödemeler, başvuruda bildirdikleri IBAN numaralarına yatırılmaktadır. Ancak yanlış veya eksik IBAN numarası verilmişse, ödeme PTT şubesinden alınabilir. Bu nedenle, işsizlik maaşı alan vatandaşların doğru IBAN bilgilerini sağlamaları çok önemlidir. Ayrıca, ödeme tarihlerinin değişebileceğini göz önünde bulundurmaları ve Bakanlık tarafından yapılan açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.
İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR SÜRE YATAR?
İşyeri ile yapılan sözleşmenin feshedilmesinden önce son 3 yıl içinde en az belli bir sayıda prim günü çalışmış olan vatandaşlara, kıdem tazminatı ödemesi yapılmaktadır. Prim günü sayısına göre ödeme süresi değişmektedir ve belirli bir süre boyunca işsiz kalacak kişilere maddi destek sağlamaktadır. Buna göre, en az 600 prim günü olanlar için ödeme süresi 180 gün, 900 prim günü olanlar için ödeme süresi 240 gün, 1080 prim günü olanlar için ise ödeme süresi 300 gündür. Bu süre boyunca ödemeler, başvuruda belirtilen doğru IBAN numarasına yatırılmaktadır. Bu sistem, çalışanların işlerini kaybetmeleri durumunda bir nevi güvenlik ağı oluşturarak, geçici olarak maddi destek almalarını sağlamaktadır.