Slaven Bilic'ten flaş itiraf! Teklif aldığı takımı açıkladı













Slaven Bilic açıklamalarıyla gündem oldu

Ülkemizde daha önce 2012-2015 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven Bilic, burada yakaladığı başarı ile Premier Lig ekibi West Ham United'ın başına geçmişti. Kendi döneminde Beşiktaş forması ile yıldızı parlayan Gökhan Töre'yi de West Ham United'a götürmüş, ancak yıldız futbolcu bir türlü İngiltere'de dikiş tutmamış ve kiralık olarak gittiği Premier Lig ekibinden geri dönmüştü.West Ham kariyeri iki yıl süren Bilic, Suudi Arabistan takımı Al-İttihad'a imza atmıştı.Burada da sadece beş ay görev yapabilen tecrübeli çalıştırıcı, yeniden rotasını İngiltere'ye çevirerek West Bromwich'e imza attı.West Bromwich'i Premier Lig'e çıkartan Slaven Bilic, sürpriz kararla Çin Ligi ekibi Bejing Guoan'a imza attı. Bir sene süren Çin serüveninin ardından İngiltere'ye geri dönme kararı alan Slaven Bilic, kendisini Watford'da buldu. İki yıllık imza atan tecrübeli çalıştırıcı 0-0 biten Hull City maçının ardından flaş itiraflarda bulundu. İşte Bilic'in Hull City maçı sonrası olay sözleri: ' Hull City bu ligin güçlü ekiplerinden biri. İyi de bir kadroları olduğunu söyleyebilirim. Lig sıralamasında Hull'un 21. sırada yer alıyor olmasını anlayamıyorum. Başkan Acun Ilıcalı'yı da çok yakından tanırım. Kendisi hem futbolla çok ilgili hem de hırslı bir karakterdir. Hull City Başkanı Acun sezon başında benim takımın teknik direktörü olmamı da istemişti. Kaliteli bir kadroları var ve bu kadroyla nasıl 21. oldular, bilmiyorum. Kulüp sahibi Acun Ilıcalı'yı da çok iyi tanırım. Sezon başında aslında kendisiyle de ufak bir görüşmemiz olmuştu, beni Hull'un başına getirmek istemişti... '