Slavia Prag taraftarı misafir tribününde yer aldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk maçında Sivasspor ile Çekya ekibi Slavia Prag karşı karşıya geliyor. Çekya ekibinin az sayıda taraftarları stadyumda kendilerine ayrılan bölümde yerini aldı.

Slavia Prag'ın taraftarları ara ara takımına da destek tezahüratlarında bulundu.