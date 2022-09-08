UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk maçında Sivasspor ile Çekya ekibi Slavia Prag karşı karşıya geliyor. Çekya ekibinin az sayıda taraftarları stadyumda kendilerine ayrılan bölümde yerini aldı.
Slavia Prag'ın taraftarları ara ara takımına da destek tezahüratlarında bulundu.
SPOR
08 Eylül 2022 - 22:50
Slavia Prag taraftarı misafir tribününde yer aldı
Slavia Prag taraftarı, Sivasspor maçında takımı yalnız bırakmadı. Az sayıda seyirci misafir tribünündeki yerini alıp, takımına destek oldu.
SPOR
08 Eylül 2022 - 22:50
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk maçında Sivasspor ile Çekya ekibi Slavia Prag karşı karşıya geliyor. Çekya ekibinin az sayıda taraftarları stadyumda kendilerine ayrılan bölümde yerini aldı.
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