Slogan Tescili Nasıl Yapılır?

Diğer şirketlerin ve işletmelerin sloganları ile benzerlik taşımaması ve sloganın ayırt edici özelliklerinin bulunması gerekir.

Mal ve hizmet grubunun iyi bir şekilde tanımlanması bir sloganı tescil edebilmek için önemlidir.

Bir slogan tescil edilirken sloganın marka ile de özdeşleşmiş olması gerekir.

Türemiş kelimeler kullanılarak üretilen sloganların tescili yapılabilir.

Ürünün fiyatına yönelik sözler, tescil edilebilecek sloganlar arasında yer almaz.

Promosyon amaçlı üretilen sloganlar da patenti alınabilecek sloganlar arasında değildir.

Genel olarak topluma hitap ederek başlayan sloganlar da tescil edilemez.