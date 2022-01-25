Sloganlar, ürün ve hizmetlerin tüketicilere duyurulması amacıyla kullanılan markalar olarak da bilinir. Ticari sloganlar, iletişim amacının yanında tüketicinin aklında kalıcı olma hedefi de gütmelidir. Ayrıca sloganın asıl marka ile özdeşleşmesi gerekir. Bunun yanı sıra slogan kısa ve öz bir nitelik taşımalıdır. Tıpkı marka isimlerinde olduğu gibi markaların kullandığı sloganlar da patentlenebilir. Sloganları tescil etmek için yapılan başvuruların birçoğunun reddedilmesinin asıl sebebi, diğer sloganlarla olan benzerlikten ziyade sloganın bir marka niteliği taşımamasıdır. Gerekli koşullar sağlandığı takdirde birçok slogan tescil edilebilir. Slogan tescili için gerekli şartların bazıları şunlardır:
- Diğer şirketlerin ve işletmelerin sloganları ile benzerlik taşımaması ve sloganın ayırt edici özelliklerinin bulunması gerekir.
- Mal ve hizmet grubunun iyi bir şekilde tanımlanması bir sloganı tescil edebilmek için önemlidir.
- Bir slogan tescil edilirken sloganın marka ile de özdeşleşmiş olması gerekir.
- Türemiş kelimeler kullanılarak üretilen sloganların tescili yapılabilir.
- Ürünün fiyatına yönelik sözler, tescil edilebilecek sloganlar arasında yer almaz.
- Promosyon amaçlı üretilen sloganlar da patenti alınabilecek sloganlar arasında değildir.
- Genel olarak topluma hitap ederek başlayan sloganlar da tescil edilemez.
- “Dikkat Dikkat!” gibi ikaz ve uyarı içeren sözcükler de tescil edilemeyen sloganlar arasındadır.
Slogan Tescili Nasıl Yapılır?Birçok marka “Slogan tescili nasıl yapılır?” sorusunu sıklıkla merak eder. Bu sorunun cevabı aşağıdaki maddelerde bulunabilir:
- Oluşturulan slogan, öncelikle TESS’in online kütüphanesinde taranmalıdır.
- Eğer slogan tescillenmiş bir slogan değilse TEAS aracılığıyla online olarak tescil için başvuru yapılabilir.
- Slogan tescili için başvuru yaparken sloganın yaratıcısının ismi ve iletişim bilgileri girilmelidir.
- Tescil ettirilmesi istenen sloganın spesifik bir yazı tipine veya renge sahip olup olmadığı belirtilmelidir.
- Çizim elektronikse JPG formatında sunulmalıdır.
- E-posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurularda yasal olarak yetkili kişinin bir imzası da bulunmalıdır.
- İlgili başvuru çevrimiçi olarak tamamlandıktan sonra masrafları kredi kartıyla veya havale yoluyla rahatlıkla ödenebilir.
- Başvuru tamamlandıktan sonra size seri numarasına sahip bir başvuru dosyası yollanır.