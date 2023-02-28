SPOR
28 Şubat 2023 - 17:10

Slovan Bratislava, Trabzonspor'dan Marek Hamsik'i transfer etmek istiyor

Trabzonspor’un tecrübeli yıldızı Marek Hamsik için sürpriz bir teklif yapıldı. Futbolu bırakıp bırakmayacağı büyük bir merak konusu haline gelen yıldız isme ülkesinden talip çıktı.

SPOR
28 Şubat 2023 - 17:10
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Slovan Bratislava, Trabzonspor’dan Marek Hamsik’i transfer etmek istiyor


Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz sezonlarda bordo mavililerin kazanmış olduğu şampiyonlukta oldukça büyük bir pay sahibi olan Marek Hamsik için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Yaşamış olduğu ağır sakatlık nedeniyle bu sezon birçok maçta formasından uzak kalan yıldız ismin sahalara geri dönüşü büyük bir muamma haline gelmişti.



marek hamsik takımdan ayrılabilir

Trabzonsporlu yıldız takıma veda edebilir

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın futbolu bırakmasının ardından teknik ekibinde görmeyi çok istediği Marek Hamsik için ülkesinden gelen teklifin ardından nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

Marek Hamsik için ülkesinin takımlardan Slovan Bratislava talip olurken, yıldız ismin futbolu ülkesinde bırakması teklif edildi. Hamsik teklife yanıt verebilmek adına süre isterken nasıl bir geri dönüş yapacağı ise merakla bekleniyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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