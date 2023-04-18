SMS ile başvurular açıldı! 20.000-30.000 TL arası kredi dağıtılacak: O bankadan duyuru geldi

Yapı kredi Bankası, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara destek olmak amacıyla 10.000 TL ile 50.000 TL arasında kredi veren bir kampanya başlatmıştır. Bu kampanya kapsamında, gelir belgesi sunma şartı aranmadan belge masrafı da alınmadan kredi kullanımı gerçekleştirilebilir.
BAŞVURU İÇİN 4411'E SMS ATILACAK
SMS ile başvurusu yapılan kredilerde, mobil uygulama kullanarak yapılan başvurularda olduğu gibi kredi ödemeleri 5 dakika içerisinde hesaplara yatırılmaktadır. Ayrıca, banka tarafından sunulan bu kampanya ile müşterilerin nakit ihtiyaçları hızlı ve kolay bir şekilde karşılanırken, bankanın avantajlı faiz oranları ile kredi geri ödeme seçenekleri de müşterilerin tercihleri arasındadır. Özetlemek gerekirse, Yapı Kredi Bankası tarafından sunulan bu kampanya ile nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde kredi kullanabilirler. Gelir belgesi sunma şartı olmadığı için bu kampanya, belge masrafı da alınmaz ve müşterilere avantajlı faiz oranları ve geri ödeme seçenekleri sunar. SMS veya mobil uygulama üzerinden yapılan başvurular ise 5 dakika içinde sonuçlandırılır ve müşterilerin hesaplarına kredi tutarı yatırılır.