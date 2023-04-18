Kredi
18 Nisan 2023 - 09:00

SMS ile başvurular açıldı! 20.000-30.000 TL arası kredi dağıtılacak: O bankadan duyuru geldi

Yayınlanan son dakika haberine göre, 10.000 TL'den başlayarak 50.000 TL'ye kadar nakit ödeme kampanyası başlatılmıştır. O banka paraları 5 dakika içerisinde yatıracak! İşte detaylar...

Kredi
18 Nisan 2023 - 09:00
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SMS ile başvurular açıldı! 20.000-30.000 TL arası kredi dağıtılacak: O bankadan duyuru geldi
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Yapı kredi Bankası, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara destek olmak amacıyla 10.000 TL ile 50.000 TL arasında kredi veren bir kampanya başlatmıştır. Bu kampanya kapsamında, gelir belgesi sunma şartı aranmadan belge masrafı da alınmadan kredi kullanımı gerçekleştirilebilir.

BAŞVURU İÇİN 4411'E SMS ATILACAK

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Kredi başvuruları en yakın Yapı Kredi Bankası şubesinden veya SMS yoluyla gerçekleştirilebilir. Başvuru yapmak isteyen müşteriler, bireysel TC kimlik numaralarını, aylık gelir bilgilerini ve doğum tarihlerini yazarak 44 11 numarasına gönderebilirler. Yapı Kredi Bankası, bu politikalar dahilinde müşterilerin kredi taleplerini hızlı bir şekilde değerlendirerek kredi ödemesini gerçekleştirmektedir.



SMS ile başvurusu yapılan kredilerde, mobil uygulama kullanarak yapılan başvurularda olduğu gibi kredi ödemeleri 5 dakika içerisinde hesaplara yatırılmaktadır. Ayrıca, banka tarafından sunulan bu kampanya ile müşterilerin nakit ihtiyaçları hızlı ve kolay bir şekilde karşılanırken, bankanın avantajlı faiz oranları ile kredi geri ödeme seçenekleri de müşterilerin tercihleri arasındadır.

Özetlemek gerekirse, Yapı Kredi Bankası tarafından sunulan bu kampanya ile nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde kredi kullanabilirler. Gelir belgesi sunma şartı olmadığı için bu kampanya, belge masrafı da alınmaz ve müşterilere avantajlı faiz oranları ve geri ödeme seçenekleri sunar. SMS veya mobil uygulama üzerinden yapılan başvurular ise 5 dakika içinde sonuçlandırılır ve müşterilerin hesaplarına kredi tutarı yatırılır.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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