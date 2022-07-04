TEKNOLOJİ
04 Temmuz 2022 - 19:59

Snapchat Plus nedir, ne kadar? Snapchat+ özellikleri ve fiyatı

Günden güne kullanıcı sayısı artan sosyal medya platformlarından biri olan Snapchat ile birbirinden farklı fotoğraf çekinilebilirken aynı zamanda arkadaşlarınız ile de iletişim kurabiliyorsunuz. Şimdilerde bir de Snapchat Plus ile kullanıcıların karşısına çıkan sosyal medya platformunun yeni şekli merak konusu oldu. Detaylara haberimizde yer verdik...

TEKNOLOJİ
04 Temmuz 2022 - 19:59
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Snapchat Plus nedir, ne kadar? Snapchat+ özellikleri ve fiyatı


Snapchat, yeni bir karar ile ücretli abonelik yapılabilecek bir format daha hazırladı. Milyonlarca kullanıcısının olduğu Snapchat, yeni özellikleri ile belli bir ücret karşılığında karşımıza çıkacak. Peki Snpachat Plus'ın özellikleri nedir? Ne kadardır? İşte detaylar...

Snapchat Plus nedir?

Snapchat Plus'un abonelik hizmeti vereceği Snapchat Blog gönderisi ile kullanıcılarla paylaşıldı. Açıklamanın yapıldığı ay testlere de başlandı.



Snapchat+, tutkulu Snapchat hayranları için aylık bir ücret karşılığında sunulan “özel, deneysel ve yayın öncesi özellikler” koleksiyonudur. Aylık 3,99 dolara mal olacak.

snapchat plus

Snapchat Plus ülkemizde kullanılacak mı?

Snapchat Plus aşağıdaki ülkelerde kullanılabilecek:

- Amerika Birleşik Devletleri

- Kanada

- Birleşik Krallık

- Fransa

- Almanya

- Avustralya

- Yeni Zelanda

- Suudi Arabistan

- Birleşik Arap Emirlikleri

İlk aşamaların bitiminin ardından başka ülkelerde de olacağı öğrenildi.

Snapchat Plus'ın özellikleri

Snapchat Plus ile alakalı henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla hangi özellikleri barındıracağı bilinmiyor. Yeni formaya ilişkin bilinenler yalnızca şunlardır:

- Snapchat Plus'ı olan kişiler özel rozet kilitlerini açabilecekler. Bu sayede uygulama simgeleri özelleşecek. Bunun yanı sıra hikayelerinizi kaç kişinin görüntülediğini de görebileceksiniz.

- Bu formatta bir arkadaşınızı bir numaralı arkadaşınız olarak sabitleme imkanına sahip olacaksınız.

- Bunların yanı sıra uygulama içi haritanızdaki Ghost Trails özelliği ile arkadaşlarınızın yakın zamanda nerede olduğunu görme imkanına sahip olacaksınız. Lakin bu durum sadece arkadaş konumlarını paylaşma izni verenler için geçerli olacak.

- Bu formatı kullanan kişiler herhangi bir durumda destek alma şansına da sahip olacak.

Snapchat Plus, Snapchat'den iyi mi?

Snapchat'in yeni versiyonu eskisine oranla daha fazla özellik sunmaktadır. Daha kişisel özellikler sunması bazı kullanıcılara cazip gelmektedir.

Snapchat yanı sıra Twitter Blue ve Telegram'ın ücretli abonelik versiyonları olması ilerleyen zamanlarda başka sosyal medya platformlarında da bunun olabileceğinin bir göstergesidir.

Burada önemli olan nokta sosyal medya kullanıcıların belli bir ücret ödemeyi kabul edip etmemeleridir.

EDİTOR
Zeynep ORHAN
Zeynep ORHAN
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