Snapdragon 8'de Apple'ı yakalayamadı













Android işlemciler Apple hızını yakalayamamış görünüyor

A16 Bionic'i Bu Yılın Sonlarında Android Telefonlara Gelecek En Yeni Snapdragon 8 Çipinden Daha İyi Performans Gösteriyor. Bu haftanın başlarında Qualcomm en yeni Snapdragon 8 Gen 2 mobil çipini ve platformunu duyurdu ve "çığır açan" deneyimlerle "amiral gemisi akıllı telefonlarda devrim yaratma" sözü verdi. Yeni çipin bu yıl içinde amiral gemisi Android akıllı telefonlarda piyasaya sürülmesi bekleniyor, ancak yapılan kıyaslamalar Apple'ın iPhone 14 Pro modellerine güç veren A16 Bionic çipiyle rekabet edemeyeceğini gösteriyor.Snapdragon 8 birkaç ay boyunca akıllı telefonlarda resmi olarak kullanılmayacak olsa da, yonganın Geekbench skorları henüz piyasaya sürülmemiş bir Android telefonla ortaya çıktı. Sonuçlara göre, en yeni Snapdragon 8 çipi tek çekirdekte 1483 ve çok çekirdekte 4709 puan aldı. A16 Bionic tek çekirdekte 1874 ve çok çekirdekte 5372 puan aldı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, iPhone 13 Pro ve alt uç iPhone 14 modellerinde bulunan A15 Bionic çipi de 1483'e kıyasla tek çekirdekte 1709 ile Qualcomm'un en yeni çipinden daha yüksek puan aldı.Qualcomm, birinci nesil Snapdragon 8 çipiyle karşılaştırıldığında, yeni platformun CPU performansında %35, GPU performansında %25 artış ve güç verimliliğinde artış sunduğunu söylüyor. 2020 yılında Apple'ın A14 Bionic ve hatta bir önceki yılın A13 Bionic çipi, Qualcomm'un geçen yıl Android cihazlarda piyasaya sürülen Snapdragon 888 çipini geride bırakmıştı. A16 Bionic çip 16 milyar transistör, 6 çekirdekli bir CPU, 5 çekirdekli bir GPU ve 16 çekirdekli bir Neural Engine içeriyor. Apple'ın dünya çapında pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Greg Joswiak, Eylül ayındaki Apple etkinliği sırasında "Rekabet, ilk kez üç yıl önce iPhone 11 ile tanıttığımız A13'ün performansını yakalamak için hala çalışıyor" demişti.