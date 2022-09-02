EKONOMİ
02 Eylül 2022 - 14:31

SOCAR Türkiye, Granfondo İzmir Bisiklet Yarışması'nın ana sponsoru oldu

SOCAR Türkiye, Uluslararası Turkcell Granfondo İzmir Bisiklet Yarışması'nın ana sponsoru oldu. Yarış, “Daha Sürdürülebilir Bir Dünya” mottosuyla 4 Eylül'de İzmir Cumhuriyet Meydanı'ndan start alacak.

EKONOMİ
02 Eylül 2022 - 14:31
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SOCAR Türkiye, Granfondo İzmir Bisiklet Yarışması’nın ana sponsoru oldu

SOCAR Türkiye, Uluslararası Turkcell Granfondo Bisiklet Turnuvası'nın İzmir Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak ikinci etabını bu yıl da ana sponsor olarak destekliyor. 16 yaşından 70 yaşına tüm amatör yol bisikletçilerine açık olan turnuvanın “Daha Sürdürülebilir Bir Dünya” mottosuyla koşulacak İzmir etabı, 20 ülkeden bisikletçilerin katılımı ile 4 Eylül'de gerçekleşecek. SOCAR Türkiye ana sponsor olarak Cumhuriyet Meydanı'na kurulacak EXPO alanında yarışmacılara dinlenme alanı, gıda ve içecek desteği verecek.

105 ve 57 km'lik iki parkurdan oluşan uluslararası yarışmanın İzmir etabı Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak Mustafa Kemal Bulvarı üzerinden Urla'ya uzanacak ve başladığı noktada son bulacak. Geçen yıl birçok engelli sporcunun da yarıştığı İzmir etabında, yaklaşık bin 500 bisikletçi pedal çevirmişti. Geçen yıl uzun parkurda birinciliği Petkim Spor Kulübü'nden Ercüment Boran kazanmıştı.

Amatör bisikletçilere açık uzun yol güzel bir bisiklet olan Granfondo, dünyanın birçok başkentinde gerçekleştirilen özel bir organizasyon olarak göze çarpıyor. Granfondo, bir spor müsabakası, kültürel bir deneyim ve sosyal sorumluluk bakış yönüyle bisiklete gönül verenleri buluşturuyor.

 

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