Sofiane Feghouli Karagümrük'ün transfer takviyesine 1,5 yıllığına dahil oldu!













İSTANBUL'DA KALMAYA KARAR VERDİ!

2017'de West Ham'dan Galatasaray'a 4.2 milyon Euro'ya transfer olan Sofian Feguri'nin Galatasaray'daki 5 yıllık görevi sezon başında sona ermişti. Artık kulüpsüz kalan Cezayirli'nin yeni adresi belli oldu. Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra menajerinin Beşiktaş'a önerdiği Cezayirli oyuncu Sofiane Feghouli, siyah-beyazlı kulüp tarafından veto edilince Fatih Karagümrük ile masaya oturdu. 1,5 buçuk yıllık anlaşmayı kabul eden başarılı oyuncu Dünya Kupası'ndan sonra sahalara dönmeyi planlıyor.5 yıldır ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşayan Sofiane Feghouli, düzenini bozmak istemedi ve bu nedenle bir İstanbul ekibiyle anlaşmayı düşündü. Beşiktaş'a ilk olarak menajeri Sofian Fegouri'nin teklifini siyah beyazlı ekip reddetmiş ve yerini Fatih Karagümlük'e bırakmıştı. Karagmürük ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Sophiane Feguri, Dünya Kupası'nın ardından sıfırdan sahalara dönecek.