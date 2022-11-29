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29 Kasım 2022 - 11:24

Sofiane Feghouli Karagümrük'ün transfer takviyesine 1,5 yıllığına dahil oldu!

Sezon başında sözleşmesi sona eren Galatasaray ile yollarını ayıran Sofiane Feghouli, İstanbul'da kalmaya karar verdi. VavaCars Fatih Karagümrük ile anlaşmaya varan 32 yaşındaki oyuncu, kulüple 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

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29 Kasım 2022 - 11:24
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Sofiane Feghouli Karagümrük'ün transfer takviyesine 1,5 yıllığına dahil oldu!


2017'de West Ham'dan Galatasaray'a 4.2 milyon Euro'ya transfer olan Sofian Feguri'nin Galatasaray'daki 5 yıllık görevi sezon başında sona ermişti. Artık kulüpsüz kalan Cezayirli'nin yeni adresi belli oldu.

Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra menajerinin Beşiktaş'a önerdiği Cezayirli oyuncu Sofiane Feghouli, siyah-beyazlı kulüp tarafından veto edilince Fatih Karagümrük ile masaya oturdu. 1,5 buçuk yıllık anlaşmayı kabul eden başarılı oyuncu Dünya Kupası'ndan sonra sahalara dönmeyi planlıyor.



Sofiane Feghouli Karagümrük

İSTANBUL'DA KALMAYA KARAR VERDİ!

5 yıldır ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşayan Sofiane Feghouli, düzenini bozmak istemedi ve bu nedenle bir İstanbul ekibiyle anlaşmayı düşündü.

Beşiktaş'a ilk olarak menajeri Sofian Fegouri'nin teklifini siyah beyazlı ekip reddetmiş ve yerini Fatih Karagümlük'e bırakmıştı. Karagmürük ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Sophiane Feguri, Dünya Kupası'nın ardından sıfırdan sahalara dönecek.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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