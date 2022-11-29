2017'de West Ham'dan Galatasaray'a 4.2 milyon Euro'ya transfer olan Sofian Feguri'nin Galatasaray'daki 5 yıllık görevi sezon başında sona ermişti. Artık kulüpsüz kalan Cezayirli'nin yeni adresi belli oldu. Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra menajerinin Beşiktaş'a önerdiği Cezayirli oyuncu Sofiane Feghouli, siyah-beyazlı kulüp tarafından veto edilince Fatih Karagümrük ile masaya oturdu. 1,5 buçuk yıllık anlaşmayı kabul eden başarılı oyuncu Dünya Kupası'ndan sonra sahalara dönmeyi planlıyor.
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29 Kasım 2022 - 11:24
Sofiane Feghouli Karagümrük'ün transfer takviyesine 1,5 yıllığına dahil oldu!
Sezon başında sözleşmesi sona eren Galatasaray ile yollarını ayıran Sofiane Feghouli, İstanbul'da kalmaya karar verdi. VavaCars Fatih Karagümrük ile anlaşmaya varan 32 yaşındaki oyuncu, kulüple 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
SPOR
29 Kasım 2022 - 11:24
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