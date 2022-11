Sofradan tuzu azaltmanın kalp sağlığına etkileri

Tuzu azaltmak kalp sağlığına iyi geliyor

Yemeklerinize daha az tuz serpmek kalp hastalığı riskinizi azaltabilir - Kolay 'fedakarlık' Yeni bir araştırmaya göre, tuzluğunuzu mutfak dolabına kilitlemenin zamanı gelmiş olabilir.Kalp hastalığı, yalnızca Türkiye'de her yıl 160.000'den fazla can alan önemli bir katildir. Bunu göz önünde bulunduran araştırmalar, bu hastalığa yakalanma riskinizi değiştirmenin yeni ve etkili yollarını ortaya çıkarmaya devam ediyor. Bu alanda yapılan son bir çalışma, bunun daha az tuz kullanmak kadar kolay olabileceğini gösteriyor.İster sosunuzun ana malzemesi olsun, ister cipslerinizin üzerine serpilmiş ekstra bir baharat olsun, tuz en basit ve en etkili tatlandırıcıdır.cKolayca tuzlanan cipslerden somon fümeye kadar, bu yaygın baharat çeşitli yiyecekleri tatlandırmanın yanı sıra koruyabilir de. Damak tadınız tuzla her karşılaştığında sevinse de, atardamarlarınız aynı heyecanı paylaşmayabilir. Yeni bir çalışma, yemeklerinize daha az tuz koymanın kalp hastalığı ve kalp yetmezliği riskinizi azaltabileceğini ortaya koydu. Ancak son çalışmalar, yiyeceklerinize tuz ekleme sıklığınızın, zaman içinde bireysel sodyum alımınızı tahmin etmek için kullanılabileceğini göstermektedir.