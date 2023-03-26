









TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR KARAR! ARTIK BU SOSLARIN SATIŞI YAPILMAYACAK







Sofralardan eksik edilmeyen o ürün yasaklandı! Artık ne satılacak ne evlere girecek: O tarihten sonra almak yasak! Sofralarda sıklıkla kullanılan nar ekşili soslara yasak geldi. Haberi duyan hayret etti. Türkiye'de nar ekşili soslara, aromalara, şuruplara yasak geldi. Karar Resmi Gazetede yayınlandı. İşte detaylar...Türkiye'de sıklıkla tüketilen nar ekşili sosların satışı artık yapılmayacak! Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan kararda satış yasağı getirildi. Nar ekşili sos, şurup ve her türlü aromaya ilişkin yasak kararının nedeni ise merak ediliyor. İşte ayrıntılar...Resmi Gazetede yapılan duyuruya göre artık Türkiye'de nar ekşili sosların, nar sosunun, narlı sosunun, nar aromalı şurubun eve girmesi yasak hale getirildi. Tüm nar ekşili aromalar için getirilen bu yasak kararının nedeni ise merak ediliyor. Bazılarının tiryakisi olduğu bu sos nedeniyle vatandaş bu sorunun cevabını arıyor. İşte o yanıt... Bu yasak ile ilgili yapılan değerlendirmeye göre ülke içerisindeki piyasa arzına izin verilmeyen bu ürünler, 30 Haziran 2024 tarihinden sonra piyasada olmayacak ve bulunamayacak.