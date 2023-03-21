Sofraların sultanı Ramazan pidesinde fiyat sabitleme! 81 ilde o fiyata satılacak: Günler kala açıklandı













'EKMEK FİYATINDA DEĞİŞİKLİK YOK'

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, açıklamasında ramazan pidesi fiyatının belirlenmesindeki faktörleri de anlattı. Balcı, un, maya, su, susam, işçilik ve diğer giderlerin bu yıl önceki yıllara göre çok daha yüksek olduğunu söyledi. Bu yüzden pide fiyatının da artış gösterdiğini belirtti. Balcı, "Un fiyatlarında 2019 yılına göre yüzde 140, 2020 yılına göre yüzde 110, 2021 yılına göre ise yüzde 100’ün üzerinde bir artış yaşandı. Bu artışın sebebi, un ihracatındaki düşüş ve ülkemize döviz girdisi sağlamayan un ithalatının yapılmasıdır" dedi.Ayrıca susam fiyatlarında da ciddi bir artış olduğunu belirten Balcı, "Geçtiğimiz yıl susam fiyatları 33 liraydı, bu sene ise 60 liraya yükseldi. Yüzde 100’e yakın bir artış yaşandı" diye konuştu.Balcı, işçilik maliyetlerinde de büyük bir artış olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yıl işçilik maliyetleri 7-8 bin lira seviyelerindeydi. Bu sene ise 15 bin liranın üzerine çıktı. Bunun sebebi, çalışanların sosyal haklarının artması, pandemi sürecinde aldıkları ek tedbirler ve asgari ücret artışıdır" dedi. Sonuç olarak, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bu yılki ramazan pidesi fiyatının geçen yıla oranla yüzde 60-62 oranında artış gösterdiğini ve bu artışın sebebinin un, susam, işçilik gibi maliyetlerdeki yüksek artışlar olduğunu söyledi. Ancak, pide fiyatlarının enflasyon oranlarına göre makul seviyede olduğunu ve vatandaşların yine de uygun fiyatlarla pideye ulaşabileceğini belirtti.Balcı, ayrıca fırıncılık sektörünün zor bir dönemden geçtiğini ve pandemi nedeniyle birçok fırının kapandığını belirtti. Bu nedenle, fırıncıların üretim maliyetlerinin artmasına rağmen pide fiyatlarını makul seviyelerde tutmaya çalıştıklarını ifade etti. Ramazan ayında pide talebinin yüksek olduğunu ve fırınlarda yoğun bir çalışma temposunun olduğunu belirten Balcı, vatandaşların ramazan pidesi alırken güvenilir kaynaklardan alışveriş yapmalarını önerdi. Ayrıca, fırıncıların hijyen kurallarına uyduklarından emin olmalarını ve hijyenik ortamlarda üretilen ürünleri tercih etmelerini önerdi. Son olarak, Balcı, fırıncıların pandemi sürecinde de halka hizmet etmek için ellerinden geleni yaptıklarını ve sürekli olarak hijyenik bir ortamda üretim yaptıklarını vurguladı. Ramazan ayının tüm vatandaşlar için hayırlara vesile olmasını diledi.