SAĞLIK
21 Nisan 2023 - 23:45

Sofranızdan Eksik Etmeyin! Kalp Krizini Önlüyor

Tropikal bir bitki kökü olan zencefil, besin değeri yüksek bir baharattır. Zencefil faydaları nelerdir, ne işe yarar? İşte her derde deva olan zencefilin yararları…

SAĞLIK
21 Nisan 2023 - 23:45
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Sofranızdan Eksik Etmeyin! Kalp Krizini Önlüyor


Antioksidan deposu olan zencefil anti-inflamatuar özellikleriyle birçok sağlık sorununa çözüm olmaktadır. İşte her derde deva olan zencefilin yararları…

Zencefil, eklem ağrıları, kas ağrıları, baş ağrısı ve adet sancısı gibi ağrıların hafifletilmesini sağlamaktadır. 



Sindirim sorunları için doğal bir ilaç olan zencefil, mide bulantısı, kusma ve hazımsızlık gibi problemlere karşı doğal bir çözüm sunmaktadır.

Kalp sağlığı için oldukça yararlı olan zencefil, kan basıncını düzenler ve dolaşımı artırır.

Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı olumlu etkiler sunar.

Antioksidan deposu zencefil, vücuttaki serbest radikalleri temizler. Kanser riskini önemli oranda azaltır.

Metabolizmayı hızlandıran zençefil, kilo vermeyi kolaylaştırır. Beyin sağlığını koruyan zencefil Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların riskini azaltabilir.

İçerdiği antioksidan ve anti-inflamatuar yönünden zengin olan zencefil saç sağlığına pek çok fayda sağlayabilir. Zencefil çayı saç köklerini ve saç derisini koruyarak güçlendirir.

Zencefil Çayı Nasıl Demlenir?

zencefil çayı

Taze zencefil kökünü soyup ince ince dilimleyin. Bir tencereye 3 su bardağı su koyup kaynatın. Dilimlenmiş zencefili kaynamış suya ekleyip 10-15 dakika kadar demlenmeye bırakın. Zencefil çayını süzüp isteğe göre bal veya limon ile tatlandırın.

EDİTÖR
Gülçin Ceylan
Gülçin Ceylan
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